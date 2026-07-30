В Витебской области чествовали первого комбайнера-тысячника

Задача Президента – убирать до 8 % площадей в погожий день – для наших аграриев стала железным правилом. Как результат – общий каравай уверенно приближается к 4 миллионам тонн. На передовой жатвы каждый день появляются свои герои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 30 июля, первого «тысячника» чествовали в Витебской области. Рубеж взял Денис Пшенный – механизатор предприятия «Маяк Высокое». Поздравления он принимал прямо на рабочем месте. Но, пожалуй, больше всего Дениса растрогал приезд жены и дочки. Для хлебороба это был настоящий сюрприз. Сейчас, в разгар страды, он работает от зари до зари с максимальной самоотдачей и семью почти не видит. Минуты, когда удалось обнять родных прямо в поле, оказались самыми ценными.

Денис Пшенный, механизатор сельхозпредприятия «Маяк Высокое»: Задор положительный, как говорится. Надо убирать, погода, сами знаете, нас, как и в том году не радует. Ну, убираем озимую пшеницу. Любишь работу, достойно выполняешь, и все дается легко. Надо, как говорится, на работу идти с хорошим настроением.

Ольга Пшенная:

В период уборочной работы мужа практически дома нет. Он приходит, она уже спит. Очень скучает, постоянно просится к папе. Ну, а мы его ждем, морально поддерживаем.

Высокие темпы обеспечивает современная техника. Всего в хозяйстве на уборке занято 10 комбайнов. Новую мощную машину доверили лидеру жатвы – Денису Пшенному. Эффективность отечественного комбайна на месте оценил и председатель Витебского облисполкома.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

Это очень хорошая техника, не уступающая абсолютно импортным аналогам. Я специально сел за штурвал для того, чтобы оценить работу. Конечно же, я проговорил с механизатором о всех плюсах и минусах. По его словам, на сегодняшний момент недостатка в этой технике не обнаружено. Она действительно работает на самом высоком уровне.

Хозяйства стремятся провести уборочную кампанию в оптимальные сроки, чтобы сохранить качество зерна. В Витебской области завершают уборку озимого ячменя. Параллельно продолжается страда на рапсовых полях – здесь осталось скосить четверть площадей. Урожай рассчитывают получить выше прошлогоднего.