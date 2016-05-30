Летучие мыши: уникальные животные, удивляющие распорядком жизни

О них слагают мифы и сказки. Их боятся и опасаются. За ними наблюдают и ими восхищаются. Уникальные животные – летучие мыши, увидеть которых можно лишь в кромешной темноте ночью.

Несмотря на это любознательные учёные выяснили, что по количеству видов они занимают второе место, уступая лишь грызунам.

Только представьте, родовое разнообразие превышает отметку 1 тыс.! Из них на территории Беларуси проживает лишь 19. Кстати, наполовину – исчезающие виды, уже занесены в Красную книгу Беларуси.

Удивляют летучие мыши своим распорядком жизни. Стоит спрятаться солнцу за горизонт, как они просыпаются, чтобы поохотиться. Лишь в восходом они вновь ложатся спать. Кстати, спальные места выбирают исключительно темные и серые. Идеальными в городе становятся крыши домов и дупла деревьев.

Кстати, питаются летучие мыши насекомыми, что весьма облегчает нашу жизнь и спасают сельскохозяйственные угодья от вредителей.