Заводчики собак акита-ину Сергей Захорошко и Анна Крылова в программе «УТРО» на СТВ

Сегодня День рождения самой знаменитой собаки в мире - символа верности и преданности в Японии - Хатико. Маленький щенок был подарен профессору Хидэсабуро Уэно, который и дал ему имя - Хатико, что в переводе означает «восьмой». Однако, когда у профессора случился инфаркт и врачи не смогли его спасти, Хатико продложал ждать своего хозяина. Каждый день он приходил на станцию Сибуя в одно и то же время, как и раньше, и ждал профессора до самых сумерек. Так продолжалось целых девять лет.

На сегодняшний день в Токио есть памятник в честь Хатико, а его чучело хранится в Национальном музее науки, также в Токио.

Многие ошибочно думают, что легендарный пёс породы хаски, оказывается порода Хатико называется акита-ину.

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - заводчики собак акита-ину Сергей Захорошко и Анна Крылова.