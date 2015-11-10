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Заводчики собак акита-ину Сергей Захорошко и Анна Крылова в программе «УТРО» на СТВ

10 ноября 2015 07:43
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Сегодня День рождения самой знаменитой собаки в мире - символа верности и преданности в Японии - Хатико. Маленький щенок был подарен профессору Хидэсабуро Уэно, который и дал ему имя - Хатико, что в переводе означает «восьмой». Однако, когда у профессора случился инфаркт и врачи не смогли его спасти, Хатико продложал ждать своего хозяина. Каждый день он приходил на станцию Сибуя в одно и то же время, как и раньше, и ждал профессора до самых сумерек. Так продолжалось целых девять лет.

На сегодняшний день в Токио есть памятник в честь Хатико, а его чучело хранится в Национальном музее науки, также в Токио.

Многие ошибочно думают, что легендарный пёс породы хаски, оказывается порода Хатико называется акита-ину.

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - заводчики собак акита-ину Сергей Захорошко и Анна Крылова.

# Человек и животные # Фотофакт # Животные # Анна Крылова # Сергей Захорошко

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