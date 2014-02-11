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Дайвинг с дельфинами: почувствовать себя человеком-амфибией и заодно оздоровиться

11 февраля 2014 11:16
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Новости Беларуси. Общение с дельфинами не только волшебно, но и целебно. Сегодня мы попытаемся пообщаться с этими добрыми и милыми существами в их естественной среде обитания. На глубине 5 метров!

Дайвинг с дельфинами — это абсолютно новый активный вид отдыха в Беларуси. И прежде чем начинать постигать сказочный подводный мир, придется внимательно изучить правила и внемлить каждому слову инструктора.

Андрей Смирнов, инструктор по дайвингу:
Загубник дыхательного аппарата мы сжимаем зубами и плотно обнимаем губами. В таком случае вода не попадет нам в рот, и мы будем уверенными до конца погружения.

Самое главное — научиться правильно дышать под водой. Делать глубокие вдохи и выдохи, не суетиться. И ни в коем случае не паниковать.

Андрей Смирнов, инструктор по дайвингу:
У нас есть на компенсаторе кнопка поддува. Когда мы его надуваем, мы остаемся на поверхности. Когда мы хотим погрузиться, мы нажимаем на кнопку сброса воздуха, компенсатор сдувается, и мы уходим под воду к нашим подводным обитателям.

Когда инструктаж пройден и делать правильные вдохи-выдохи не составляет труда, самое время примерить на себя экипировку дайвера. И решиться погрузиться на пятиметровую глубину в приятную компанию дельфинов, которые уже с нетерпением ожидают встречи.

Но как выяснилось, сделать это непросто, особенно для девушки.

Андрей Смирнов, инструктор по дайвингу:
Мужчины – без головы. Ныряют – и все нормально. А женщины осторожничают. Кажется, что тяжело. На самом деле, потом они приходят к тому, что это очень здорово.

Но при большом желании, все возможно. Погружение под воду сродни выходу в открытый  космос. Но буквально через несколько минут ощущения становятся просто невероятными: восторг, детская радость и волнение от предстоящей встречи.

Удивительный мир, где вокруг только дружелюбные  дельфины, которые вовсе не боятся человека, а наоборот, хотят с ним поиграть… Сказка становится реальностью.

Дайвинг с дельфинами — вид отдыха, который доступен даже тем, кто не умеет плавать. Правда, постичь его могут взрослые и дети с 10 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний.

Алеся Титова, арт-директор Минского дельфинария:
Человек как будто попадает в параллельный мир, где его ждут реалистичные ощущения, это незабываемый опыт общения и игры с этими созданиями.

Почувствовать себя человеком-амфибией и заодно оздоровиться. Дайвинг с дельфинами совмещает приятное с полезным. А впечатления от увиденного еще долго остаются в сердце, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Животные # Дайвинг # Андрей Смирнов # Алеся Титова

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