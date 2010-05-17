Вопрос эксперту: Можно ли минчанам пить воду из-под крана?

Вопросы от минчан на улице:
Я живу в Московском районе. У нас питьевая вода сильно пахнет хлоркой. Можно ли ее пить? Или лучше кипятить или вообще покупать бутилированную?
Для приготовления пищи и питья я обязательно фильтрую воду. Неочищенную воду из-под крана использую только для стирки.
Мы не пьем воду из-под крана — отстаиваем ее с кремнием. Хотелось бы знать, как лучше обрабатывать воду для питья?
Наталья Жукова: Часть Минска снабжается питьевой водой из открытого водоисточника — из Вилейской и Минской водных систем.
Для питья рекомендуется использовать бутилированную воду. А для бытовых нужд воду из-под крана очищать не требуется.