Вопрос эксперту: Можно ли минчанам пить воду из-под крана?

На вопросы минчан отвечает Наталья Жукова, заместитель главного санитарного врача Минска.

Вопросы от минчан на улице:

Я живу в Московском районе. У нас питьевая вода сильно пахнет хлоркой. Можно ли ее пить? Или лучше кипятить или вообще покупать бутилированную?

Для приготовления пищи и питья я обязательно фильтрую воду. Неочищенную воду из-под крана использую только для стирки.

Мы не пьем воду из-под крана — отстаиваем ее с кремнием. Хотелось бы знать, как лучше обрабатывать воду для питья?

Наталья Жукова: Часть Минска снабжается питьевой водой из открытого водоисточника — из Вилейской и Минской водных систем.

Для питья рекомендуется использовать бутилированную воду. А для бытовых нужд воду из-под крана очищать не требуется.