Вакцинация: нужно ли делать прививки и какую вакцину выбрать?

Делать прививки или не делать? Вот в чём вопрос! А вдруг не поможет, навредит, да и в общем-то какую именно вакцину выбрать? Этим утром разберём основные мифы о иммунизации и узнаем, чего ждать от «уколов здоровья».

Вопрос делать или не делать – остаётся выбором каждого человека. Вы имеете полное право отказаться от вакцинации в отношении себя и своих несовершеннолетних детей.

Однако, например, переезд в другую страну может всё же вынудить вас сделать все необходимые прививки.

Вакцина познакомит нашу иммунную систему с отдельными компонентами возбудителя, с которыми может столкнуться. И уже для реальной встречи наш организм будет в полной боевой готовности. Готовности сразиться, но нет гарантии того, что мы не заболеем.

Стоит помнить, что нельзя прививаться в период обострения хронического заболевания или простуды. А также тем, у кого есть аллергия на какой-либо компонент вакцины. Поэтому очень важно обращать внимание на ее состав.

Кстати, небольшое повышение температуры или проявление слабости после прививки вполне закономерно. И проходит это состояние через 3-5 дней.

Вакцинация позволяет предотвращать миллионы случаев смерти и защищать от самых опасных болезней. Именно поэтому ежегодно проводится Всемирная неделя иммунизации, которая в этом году пройдёт с 24 по 30 апреля. Самое время уделить внимание своему незаменимому ресурсу – здоровью.