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В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ

20 мая 2019 18:43
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Новости Беларуси. Спектр диагностических исследований расширяют в солигорской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ-1

Скоро здесь появится аппарат МРТ. Сейчас на территории больничного городка строят отдельное одноэтажное здание, где и будет проходить вся диагностика.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ-4

Он будет соединен с приемным отделением. Для амбулаторных пациентов предусмотрен отдельный вход, помещение приспособят и для людей с ограниченными возможностями.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ-7

Наисовременнейший аппарат позволит проводить исследования сосудов, сердца, мозга, выявить биохимические изменения в организме.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ-10

Ольга Белоус, главный врач Солигорской центральной районной больницы:
За смену около 20 пациентов. Учитывая, что две смены – это около 40 человек в день мы сможем обслуживать. По кадровому вопросу мы работаем в плане переподготовки специалистов, учитывая, что необходимо будет дополнительно четыре врача и шесть рентген-лаборантов.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ-13

Потребность в такого рода диагностике в городе высокая. Ранее ждать процедуру МРТ приходилось около месяца. После появления в райцентре своего аппарата ситуация улучшится. В отделении также будут обслуживаться пациенты еще семи южных районов области.

В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ-16

# Медицинское оборудование # Здоровье # Ольга Белоус # Фотофакт

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