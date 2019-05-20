В Солигорской больнице до конца 2019 года появится кабинет МРТ

Новости Беларуси. Спектр диагностических исследований расширяют в солигорской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Спектр диагностических исследований расширяют в солигорской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Скоро здесь появится аппарат МРТ. Сейчас на территории больничного городка строят отдельное одноэтажное здание, где и будет проходить вся диагностика.
Он будет соединен с приемным отделением. Для амбулаторных пациентов предусмотрен отдельный вход, помещение приспособят и для людей с ограниченными возможностями.
Наисовременнейший аппарат позволит проводить исследования сосудов, сердца, мозга, выявить биохимические изменения в организме.
Ольга Белоус, главный врач Солигорской центральной районной больницы:
За смену около 20 пациентов. Учитывая, что две смены – это около 40 человек в день мы сможем обслуживать. По кадровому вопросу мы работаем в плане переподготовки специалистов, учитывая, что необходимо будет дополнительно четыре врача и шесть рентген-лаборантов.
Потребность в такого рода диагностике в городе высокая. Ранее ждать процедуру МРТ приходилось около месяца. После появления в райцентре своего аппарата ситуация улучшится. В отделении также будут обслуживаться пациенты еще семи южных районов области.