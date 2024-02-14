В Анапе горела многоэтажка: 440 человек эвакуированы

В Анапе произошел пожар в жилом многоэтажном доме, пишет РИА Новости.

МЧС Российской Федерации информировало, что 14 февраля произошло возгорание мансарды 11-этажного дома в городе Анапа. Пожар распространился на площади 1 тысяча квадратных метров. Жильцов дома, где произошел пожар, а также жильцов близлежащих домов эвакуировали в пункты временного размещения гостиниц и пансионата. Всего эвакуированы 440 человек, включая 112 детей. Также в МЧС сообщили, что 1 человек пострадал.

Пожар был полностью ликвидирован в 3.57.