В минских школах за отказ от курения дают путевку в лагерь

В борьбе с алкогольной и табачной зависимостью все средства хороши. Так, белорусским школьникам предлагают заключить особые контракты.

Шестиклассник Никита пить и курить не будет - таковы условия! Ученики минской школы №6 с октября участвуют в специальном проекте при поддержке Управления образования Фрунзенского района.

Дмитрий Зенько, заместитель директора про воспитательной работе средней школы № 6 г. Минска:

Наша школа вступила в городской пилотный проект «Мы не курим – присоединяйся». Возраст участников был определен – это 6 класс. Такой возраст, когда уже хочется что-то попробовать детям, и в противовес этому мы предлагаем участие в нашем проекте.

За официальный отказ от вредных привычек, кроме одобрения взрослых, шестиклассник получит бесплатные экскурсии, а к концу года- путёвку в летний лагерь.

Дмитрий Зенько, заместитель директора про воспитательной работе средней школы № 6 г. Минска:

В течение учебного года будут вестись мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, будут проводиться тематические дискотеки. Будем привлекать эту категорию учащихся и в конце учебного года ближе к летним каникулам, эти ребята поедут в пионерский лагерь «Лидер».

Подписал контракт – неси ответственность за нарушение. Договор в любой момент может быть расторгнут! Хотя и не это самое главное.

Светлана Акбулатова:

Естественно, со стороны родителей, тоже будет к ребенку какое-то недоверие. В любом случае будет уже больше внимания на ту или иную черту характера.

К сожалению, устоять перед искушением могут далеко не все подростки. Наркологи говорят, основная проблема в низкой стоимости алкоголя и сигарет. Но для 6-классников школ № 6, 116 и 185 Фрунзенского района действуют новые правила поведения и ответственности, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».