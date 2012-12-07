100-летний минчанин Иван Добродеев: Чтобы быть здоровым, надо не пить, не курить, постоянно в движении быть, нормально женщин любить

Добродееву Ивану Ефремовичу через два месяца исполнится сто лет. Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, в прошлом директор Республиканского художественного фонда и журналист, в преддверии юбилея он с удовольствием делится секретами своего долголетия.

Иван Добродеев:

Оно закладывается с детства. Такая жизнь была, я родился при царе и с детства я был в работе. Нигде, никогда не тунеядничал, вся жизнь в работе.

Залогом долголетия не только физического, но и духовного, Иван Ефремович считает постоянное желание всесторонне развиваться, иметь активную жизненную позицию и узнавать что-то новое.

Ежедневная зарядка, занятия на тренажере и обязательные прогулки на свежем воздухе - это то, что помогает Ивану Ефремовичу оставаться в хорошей форме. Предлагаем и вам утреннюю зарядку от человека, который через пару месяцев отметит вековой юбилей. Чувство юмора ещё никому не сделало жизнь короче, а значит без него в деле долголетия – никуда.

Иван Добродеев:

Для того, чтобы постоянно быть здоровым, надо не пить, не курить, постоянно в движении быть, нормально женщин любить, не объедаться и на диванах не валяться.

Иван Ефремович живёт с дочкой, и, по её словам, он находится в прекрасном расположении духа, самостоятельно передвигается по городу и сам решает все бытовые вопросы. Он - счастливый человек, ведь у него есть близкие люди, возможность быть самостоятельным, а главное - оптимизм, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».