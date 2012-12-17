В Бресте 30 «моржей» купаются в проруби даже в снегопад!

Новости Беларуси. Несмотря на погодные условия, остаются верны своим традициям любители зимнего купания. Так, в Бресте раз в неделю собираются около трёх десятков человек, чтобы в очередной раз испытать свои силы и получить удовольствие от купания в ледяной воде. Погодка хоть и не лётная, но даже обильные снегопады и холод — не помехи в закаливании, убеждены собравшиеся у залива реки Мухавец в Бресте. Этих людей, разных возрастов и профессий, объединяет любовь к экстремальному купанию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы вот так лихо искупаться в ледяной воде, некоторые готовят свой организм: принимают контрастный душ, обливаются... Иные - плавно переходят из летнего купания на круглогодичное. Но самое главное, говорят любители «моржевания» - нужно верить в силу такого способа закаливания.

Ольга Сорока:

Зачем это надо? Для здоровья, для красоты, для настроения хорошего.

Игорь Шендюк:

Именно эта погода для таких вещей самая лучшая. Даже осень, когда слякотно и сыро, уже не так. Не так приятно. А вот этот контраст, когда мороз, ледяная вода.

Брестчанин Сергей - «морж» почти с 15-летним стажем. По образованию математик, а по состоянию души философ-натуралист.

Сергей Ковалевич:

Вот это замечательное ощущение. Ощущение снега, тепла, красоты. Всё-таки здорово, что у нас зима есть.

Сергей убеждён: диапазон защитных функций организма гораздо шире, чем мы себе представляем. Поэтому в своей жизни он нашёл место и время для занятий йогой и беспрерывным купанием. Когда болел, уже и не вспомнит.

Сергей Ковалевич:

Это всё для оздоровления не только физического, но и духовного развития человека. В сауну же многие ходят. После сауны сразу холодный бассейн. Если есть хотя бы эти элементы, то войти сюда в холодную воду не составляет особого труда. И человек получает удовольствие.

Таких любителей экстремального купания в стране становиться всё больше. Для них не важно: на улице будет 20 градусов со знаком минус или плюс. Они всё равно приедут на излюбленное место, к заливу реки. Ведь дело не только в закаливании организма, а в укреплении силы духа.