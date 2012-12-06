Главный внештатный кардиолог: Инфаркт молодеет и косит 30-летних белорусов

Цепочка сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемия... А инфаркт - закономерное звено в этой цепочке? Однозначно - он может толкнуть человека на край пропасти. А можно ли из нее выбраться?

Человек, перенесший инфаркт миокарда - кто это? Существует ли какой-то определенный тип этих людей?

Григоренко Елена Александровна, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент 3-ей кафедры внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Безусловно, если анализировать тот фон, который предшествует развитию инфаркта миокарда, как правило, это психоэмоциональный стресс. Но в литературе есть данные не только о том, что человек, бурно реагирующий на неприятные события или находящийся в состоянии хронического стресса, подвержен такому грозному осложнению атеросклероза, как инфаркт миокарда. Это так же человек, находящийся в депрессии. И низкий эмоциональный фон, присутствие неблагоприятных раздражителей, которые являются фоном, поддерживающим депрессию. Отсутствие позитивной мотивации в жизни на сегодняшний день являются такими же по значимости факторами риска, как и психоэмоциональный стресс и его чрезмерное воздействие на наших пациентом.

Интересный факт: сегодня достижения медицины поражают воображение. Пропаганда здорового образа жизни, а значит, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, на уровне с другой стороны, а инфаркт благополучно марширует по планете.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Сейчас очень помолодели инфаркты. У нас были и 30-летние пациенты.

В принципе, до 60 лет инфаркты больше «предпочитают» мужчин: женщин спасают гормоны. До поры до времени.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

У женщин имеется повышенный уровень эстрогенов, эстрогены обеспечивают защиту.

Мужчины стесняются своей слабости быть больными.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Ну, во-первых, они не привыкли признаваться в том, что у них есть какие-то болезни. Многие обращаются к врачу, когда не могут терпеть, когда боль очень сильно прижимает и нужно что-то делать.

И делать приходится экстренно. Врачам. Кстати, к 60 годам количество заболевших инфарктом миокарда мужчин и женщин сравнивается.

Максим Боярских, врач рентгеноваскулярный хирург УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Инфаркты безболевые чаще всего развиваются у пожилых людей. На ногах переносят, а потом уже в процессе планового обследования узнает человек, что у него был инфаркт. Молодые чаще всего хуже инфаркт переносят, потому что чаще всего инфаркт вызван тромбозом, и артерия не привыкла к ишемии, поэтому тромбоз чаще всего сопровождается обширной зоной поражения и вызывает большую смертность.

Вопрос, почему инфаркт так безжалостно подкашивает трудоспособную часть общества?

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Жизнь другая. Мы не гоняемся за добычей, нам не надо убивать мамонтов.

Иными словами, малоподвижный образ жизни: гиподинамия. Это первое.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

На работе сидим, потом выходим, заканчивается рабочий день, мы пересаживаемся в автомобиль, едем домой, дома мы тоже сидим перед телевизором.

Второе: неправильное питание. Как говорится, ножом и вилкой роем мы себе могилу.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Мы считаем, что должно быть мясо постоянно, хотя наши предки мясо видели достаточно редко и в основном питались овощами.

Неудивительно: едим на ходу, где и что попало, не задумываясь над тем, какие продукты приносят пользу, а какие способствуют развитию атеросклероза.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Жирные сорта мяса, яичный желток, жирная сметана, сливочное масло, жирные молочные продукты, несомненно, это колбасы, сосиски, субпродукты.

Плюс вредные привычки. Прежде всего, курение, которое нарушает липидный обмен, усиливает скорость развития атеросклероза, главного провокатора инфаркта миокарда.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Никотин вызывает спазм сосудов не только коронарных и периферических, а всех сосудов. Одна выкуренная сигарета обеспечивает спазм сосудов на 30 минут.

Представьте: если курильщик выкуривает 20 сигарет в день, то спазм коронарных сосудов часов на 10 ему обеспечен.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Никотин обладает прямым токсическим действием на миокард.

Все как всегда: нездоровый образ жизни.

Наконец, гипертония. Тихий, но верный меткий убийца. Медикам, пожалуй, набило оскомину, напоминать за контролем артериального давления. По статистике, половина гипертоников знает о своей болезни, но не лечится. Половина просто не подозревает о ее наличии. И вы хотите сказать, что инфаркт настиг человека вдруг?

Что такое инфаркт? Инфаркт - это отмирание отдельных участков сердечной мышцы на почве ишемии.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Если бляшка начала разрушаться, на этой разрушающейся бляшке начинают образовываться тромботические массы, потому что такая особенность нашего организма, если что-то повреждается - есть кровотечение, значит, там должен сесть тромб, чтобы не полило. Потому что основная причина смертности была, когда мы за мамонтами гонялись.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Это приводит к полному прекращению кровоснобжения и к развитию некроза, то есть гибели того органа, который этот сосуд кровоснабжает.

Иными словами, к инфаркту миокарда.

Зачастую случается так, что наступает заболевание, инфаркт миокарда. Неожиданно. Вот, казалось бы, среди полного благополучия...

Григоренко Елена Александровна, Главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В медицине есть такое понятие, как ишемический каскад. Согласно данному представлению, болевой синдром и клиническое проявление атеросклероза в сосудах сердца развиваются в ситуации, когда их просвет стенозирован более чем на 50%, а у некоторых пациентов более чем на 75%. Это достаточно далеко зашедшая стадия процесса, причем, до момента возникновения клинической симптоматики. Первой клинической симптоматикой может быть инфаркт миокарда, лица, действительно страдающие атеросклерозом, могут ничего не чувствовать. В этом парадокс кардиоваскулярной патологии, в этом ее сложность, в этом ее социальная значимость, и , возможно, раннее выявление коронарного атеросклероза легло в основу динамического наблюдения за данными пациентами, особенно той категории лиц, которая имеет отягощенный наследственный анамнез (сведения о перенесенных болезнях, операциях, условиях жизни и проч. - ред.), артериальную гипертензию, курение, абдоминальное ожирение (когда жир, главным образом, откладывается на животе и талии, с риском развития диабета и других заболеваний - ред.) и другие факторы риска, которые способен вызвать атеросклероз и способны в определенных ситуациях привести к его дебюту в виде инфаркта миокарда.

Инфаркт миокарда - это то заболевание, в котором счет идет на минуты. Давайте поговорим об оказании помощи пациентам с инфарктом миокарда.

Григоренко Елена Александровна, Главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В медицине есть такое понятие: «Время равно миокард». И не только от системы здравоохранения зависит, сколько длиться будет данный временной промежуток, но порой в этой ситуации сам пациент играет на руку своей болезни. У нас есть 2 категории больных: есть лица, которые уже переносили инфаркт миокарда, или знакомые с такой болью, которую мы называем стенокардия. Это категория пациентов, которая, как правило, быстро обращается за медицинской помощью, совсем другая категория пациентов - это те лица, которые впервые сталкиваются с подобными болевыми ощущениями, и, безусловно, их информированность в плане, что такое инфаркт миокарда, как он проявляется, чем проявляется, характер болевых ощущений, - для данной категории пациентов принципиально важно также понимать и осознавать, что чем быстрее они обратятся за медицинской помощью, тем выше вероятность оказания адекватного данной медицинской помощи.

Боль в груди: приступ стенокардии или инфаркт? В любом случае, не рискуйте. Вызывайте бригаду «Скорой помощи».

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиничекским отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Кто-то описывает эту боль, как будто плиту положили на сердце или камень, кто-то описывает, как невыносимое жжение. Иногда, когда разговариваешь с молодыми мужчинами, то говорят, что это такая боль, которую до этого они в жизни не испытывали.

Но такая картина бывает не всегда. Пытаясь вас запутать, инфаркт может маскироваться под другие заболевания.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Может отдавать в горло, может отдавать в нижнюю челюсть, в левое плечо, может отдавать между лопаток.

В отличие от приступа стенокардии, боль при инфаркте может наступать в состоянии покоя организма. Чаще в ранние утренние часы.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Это связано с тем, что в эти часы происходит активация нервной системы, пробуждение. Меняется тонус сосудов, меняется ритм сердца.

После трехкратного приема нитроглицерина боль, как правило, не уходит.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

При инфаркте сосуд уже закупорен разрушающейся бляшкой или тромбом. И расширить его нитроглицерином нельзя. Этот тромб можно только убрать или растворить специальным препаратом тромболитиком, который вводится в вену, или убрать механически.

И не забудьте про аспирин: таблетку нужно разжевать и запить стаканом воды. И еще один нюанс, который надо учесть.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Если он возник у него при ходьбе, он должен остановиться и сесть. Если он возник лежа, то он все равно должен сесть. Этим он уменьшает приток крови венозной к сердцу, уменьшает нагрузку на сердечную мышцу, потому что сердце должно качать кровь, это его основная работа, и если крови меньше к сердцу притекает, то ему легче работать.

Если больному все-таки легче лежать, то под голову следует положить валик или подушку. По возможности, измерьте больному уровень давления и внимательно следите за его состоянием до приезда бригады «Скорой помощи».

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

В первую очередь, в любом случае, нужно снять боль. Боль снимается наркотическими анальгетиками и морфином.

Анализ боли, ее окраска и показание эха кардиограммы - главное в установке диагноза инфаркт миокарда.

Лилия Кась, врач функциональной диагностики:

Что мы можем видеть на электрокардиограмме? Главное, мы можем видеть ишемию, инфаркт миокарда на самом первом его этапе развития.

Вся процедура занимает 13 минут. Ситуацию еще можно повернуть вспять, если от начала болезни прошло не более 90 минут.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Звонит в отдел госпитализации и выясняет, могу привезти, смотрит, успеваю - значит, успеваю, не успеваю - значит, пациента на носилки - и бегом.

Вот почему так важно как можно раньше от начала болезни обратиться за помощью. Это тот самый случай, когда промедление смерти подобно.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Причем, такой пациент, минуя приемное отделение, сразу доставляется или в реанимацию, или в рентген-операционную.

Максим Боярских, врач рентгеноваскулярный хирург УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Когда сердечная мышца и зона, которая подверглась ишемии, не успела погибнуть, и вот эти 1,5-2 часа являются оптимальными для проведения процедуры лечения.

Но итог зависит от вас самих или тех, кто находится рядом.

Давайте подробнее поговорим о лечении, когда диагноз поставлен и пациент доставлен в стационар, какие существуют методы лечения при инфаркте миокарда?

Григоренко Елена Александровна, Главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В случае, если у пациента развивается крупный очаговый инфаркт миокарда, мы должны выполнить реперфузию инфарктсвязанной артерии. И те 90 минут, о которых мы говорили - это наше счастливое возможность открыть инфарктсвязанную артерию с помощью ангиопластики и стентирования. В случае, если мы потеряли это время по вине пациента, по вине системы, мы используем тромболизис - растворение тромба с помощью вещества, которое вводится в вену. И я считаю одним из важнейших достижений наших за последний год, появилась возможность использования препарата, который оказывает небольшое количество побочных эффектов и позволяет выполнить данную манипуляцию у постели пациента в течение 5 или 10 секунд. Тромболизис медикаментозный не является законченной гиперфузией, мы должны выполнять данному пациенту коронар-ангиографию. Открытие интервенционных лабораторий в городе Минске в крупнейших стационарах и создание графика дежурств таким образом, что каждая интервенционная лаборатория в определенное время суток каждый день недели оказывает помощь пациентам с острым коронарным синдромом, является безусловным нашим сегодняшним достижением, тем способом лечения инфаркта миокарда, который применяется во всем мире.

Человек, который перенес инфаркт миокарда, он меняется как человек, как личность, или характер его меняется?

Григоренко Елена Александровна, Главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Близость смерти, как им кажется, препятствует возвращению данных пациентов к нормальной жизни: к профессиональной, бытовой жизни, половой жизни. Во многом задача не только кардиолога, но и психотерапевта помочь данной категории лиц преодолеть это ощущение, переоценить значимость и стоимость собственного здоровья и вернуться к полноценной жизни в зависимости от тех функциональных возможностей, которые остались у человека после перенесенного инфаркта.

Восстановить здоровье, психоэмоциональный статус и вернуться к трудовой деятельности – задача не из легких, точнее, работа над ошибками. Ошибками в своем здоровье. Но, вполне решаема для пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда.

С чего же начинается длительный путь человека к нормальной жизни? Как и прежде, с диагностики. Чтобы грамотно выстроить программу реабилитации человека, нужно точно знать, какие ресурсы у сердца больного остались после болезни.

В первую очередь, велоэргометрия: это и обследование пациента, и тренировка его сердца, и способ контролировать ход реабилитации для врачей. Велотренировки, тренировки малых мышечных групп, тренировки на степпере, лечебная физкультура, дозированная ходьба – не правда ли, перечень процедур уж очень напоминает оздоровительные тренировки, которые были так настоятельно рекомендованы ранее, до болезни большинству людей. Поэтому во всем мире ведется системная работа по профилактике таких грозных заболеваний как инфаркт миокарда. И отправной точкой в этом становится модификация образа жизни.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

У нас уже практически нигде не покуришь, это правильно, я считаю, потому что пассивное курение – даже если ты сам не куришь, но попал в компанию курящих вынужденно, - получаешь все по полной программе.

Курение, как известно, - один из трех главных факторов риска инфаркта миокарда. Люди, которые перенесли это заболевание, как правило, бросают курить сразу, и уговаривать большинство из них не надо. Сам атеросклероз, который годами развивается в нашем организме, вылечить невозможно. Но дать ему отпор сегодня реально.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

Контроль за уровнем холестерина и прием холестериноснижающих препаратов в европейской и американской статистике дает просто ошеломительные результаты. У них уже 10-летие опыта наблюдения, причем, статистически достоверно за большими группами людей и прием статинов плюс аспиринов снижает на десятки процентов риск заболеваемости.

И еще. Система ранней диагностики. На этапе, когда трагедия еще не случилась, но все ее предвещает. Здесь необходимо полное объединение врача и пациента.

Владимир Сосновский, заведующий кардиологическим отделением УЗ «2-ая городская клиническая больница» города Минска:

До инфаркта определить, насколько его сосуды могут выдерживать нагрузку и нужно ли ему экстренное вмешательство еще до того, как все случилось. Вот перед вами лежит мужчина с замечательным цветом лица, которому вчера сделали диагностическое исследование, учитывая показания, в том числе и нагрузочные пробы, и жалобы и снижение качества жизни, и его направили на диагностическую процедуру на коронарографию, по результатам исследования у него нашли там узкие места, и причем эти узкие места, слава богу, так располагались, что можно поставить туда металлические каркасы, которые дали нормальную проходимость сосудов, и я надеюсь, он будет продолжать здоровый образ жизни, преподавать. Человек ведет активную творческую жизнь, физическую, следит за своим уровнем холестерина, за образом жизни.

И самое главное, чего не хватает большинству из нас в этой бесконечной гонке по жизни, то, без чего сердце человека действительно не может биться нормально, сообщили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.