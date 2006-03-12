Очередной очаг птичьего гриппа обнаружен в Польше

Как сообщают информационные агентства, в районе города Костшын в Любуском воеводстве (западная Польша) создана карантинная зона. Как сообщают информационные агентства, в районе города Костшын в Любуском воеводстве (западная Польша) создана карантинная зона. Закрытый сектор оцеплен полицейскими в специальных защитных комбинезонах, на месте работают ветеринарные службы. При выезде и въезде в Костшын транспортные средства проходят обязательную дезинфекцию. Очаг опасного для человека вируса N5H1 обнаружен в национальном орнитологическом парке "Устье Варты" близ Костшына, сообщает БелТА. Этот парк является одним из крупнейших в Европе мест обитания перелетных водоплавающих птиц. На сегодняшний день в парке "Устье Варты" обитает 70 тыс. пернатых - гусей, уток и лебедей.