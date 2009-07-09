Без источников питьевой воды остался микрорайон в Барани под Оршей (ВИДЕО)

Центр гигиены и эпидемиологии еще 4 года назад установил, что вода в колодцах непригодна для применения. Между тем, местные власти проводить водопровод отказываются.

Воду можно добыть только из шахтовых колодцев, но после дождей ими пользоваться невозможно.

Старый колодец с журавлем – словно маленький оазис в пустыне. Однако вода здесь, наверное, уже солоноватая от слез местных жителей. Ведь после дождя вода здесь настолько мутная, что пить ее невозможно ни людям, ни животным.

Вода в колодцах находится на уровне почвы и после обильных осадков ни для питья, ни для стирки не пригодна.

Воду в цистерне привозят коммунальщики. На несколько улиц — это капля в море. Всем воды не хватает. Некоторым даже пришлось отказаться от домашнего хозяйства — купленные в прошлом году поросята умерли.

Санитарно-эпидемиологическая служба еще в 2005 году признала: качество воды во всех этих колодцах не соответствует санитарным нормам, а в двух из них — и вовсе повышенное содержание нитратов. А у жителей и без бумажных постановлений накопилось немало доказательств антисанитарийности местного водоснабжения. Из колодцев то и дело жди сюрпризов. Впрочем, хочешь пить, научишься фильтровать и такую воду.

— Я набрала у себя воды, поставила в коридор, присмотрелась, как будто масляные круги. Оказывается, там мелкие черви, белые! —Александра Кульбакова, жительница ул. Колхозная, г. Барань

4 колодца на 5 улиц. До ближайшей колонки – километр. Власти уже давно обещают провести сюда водопровод. Свою неторопливость объясняют нехваткой средств.

— На это у нас просто не хватило денег, и мы для дальнейшей реализации ищем способы. Это все под контролем, и если нам центр гигиены указывает, то мы вешаем таблички, что вода непригодна или пригодна после кипячения, а сами подвозим воду. На данный момент жителям надо просто потерпеть, — говорит Василий Русаков, председатель Бараньского исполнительного комитета.

В ожидании водопровода местные жители продолжают сами чистить единственные источники питьевой воды. Как говорится: «Не плюй в колодец…» Ведь напиться чистой воды – их самая заветная мечта.