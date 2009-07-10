Холецистит и желчекаменная болезнь. Формы, Симптомы и лечение

Острый холецистит вышел на второе место после аппендицита среди острой патологии в брюшной полости

ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ И ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Александр Лемешевский, доцент кафедры общей хирургии Белорусского государственного медицинского университета:

Желчный пузырь – это резервуар, где накапливается и концентрируется желчь, которую вырабатывает печень. Содержащиеся в желчи пигменты, холестерин, соли кальция при определенных условиях кристаллизуются и выпадают в осадок, из которого образуются желчные камни.

С годами количество холестерина в печеночной желчи возрастает. Следовательно, возрастает и вероятность его преобразования в камни. Острый холецистит в 90-95% случаев связан с камнями в желчном пузыре. Камень в желчном пузыре травмирует слизистую, на определенном этапе эта травма перерастает в воспаление, добавляется инфекция, которая туда может попасть, и развивается классический острый холецистит.

Николай Лопан, врач хирургического отделения ЗГКБ:

В группу риска по развитию желчекаменной болезни попадают женщины, которые составляют две третьих части всех пациентов. Камни могут быть 3 видов – кальций, холестерин, билирубин. К одной из причин образования камней можно отнести нарушенияе питания: употребление жирной и острой пищи, преобладание углеводов, жиров, обменные нарушения в организме, связанные с нарушениями образования крови. Врачи рекомендуют отдавать предпочтение растительной и молочной пище. Лишний вес и ожирение, сахарный диабет являются не только факторами риска, но и факторами, утяжеляющим лечение желчнокаменной болезни и холецистита.

Острый холецистит может развиться в результате попадания инфекции через желчные пути, с лимфой и кровью или в результате паразитарной инвазии. У пожилых людей, как и на конечности, может развиться гангрена желчного пузыря. Симптомы холецистита: повышение температуры тела, дискомфорт и боли в правом подреберье, тошнота, рвота. 90-95% людей, поступающих с острым холециститом проходили период, когда была желчекаменная болезнь, но не было явлений воспаления. Воспалительные явления могут нарушать работу желудочно-кишечного тракта и даже сердца.

СИМПТОМЫ И ДИАГНОСТИКА ХОЛЕЦИСТИТА

Без лечения образование камней в желчном пузыре может привести к механической желтухе, панкреатиту и даже раку!

Симптоматика болезни: боли в правом подреберье, горечь во рту, многократная рвота. Боли могут отдавать в ключицу и спину. В некоторых случаях приступ может переходит в хроническую форму. При возникновении симптомов не нужно заниматься самолечением, нельзя прикладывать грелки и принимать пищу, нужно сразу обратиться к врачу. Из препаратов лучше принимать спазмалитики: ношпа, папаверин.

Проведение УЗИ дает 100%-ную эффективность выявления холецистита и желчекаменной болезни. Есть комплекс диагностических процедур для пациентов с острым холециститом: рентгенография грудной клетки, брюшной полости, УЗИ и ФГДС, видеогастродуаденоскопия. Оценить степень воспаления в желчном пузыре помогают и лабораторные исследования: общий и биохимический анализы крови, определение ее свертываемости и группы, исследование мочи.

ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Доказано, что пузырь после воспаления утрачивает свою функцию и превращается в очаг инфекции. Были попытки рассекать и удалять камень – сейчас этот метод уже не используется. Только удалением желчного пузыря можно избавить человека от болезни.

Сегодня доказано – пока нет никакого консервативного лечения камней. Зная химизм желчи, зная структуру камней в желчной пузыре, можно специальными препаратами воздействовать на камни, чтобы они растворялись. Но с этим связан ряд проблем. Если камень начинает дробиться, растворяться, то он может остановиться где-то в желчном пути.

Когда есть камни, пузырь уже работает неадекватно, не выполняет свою функцию: он может быть закупорен камнем и отключен, он может быть воспален не выраженно, подавляя нормальную работу и двенадцатиперстной кишки, и желудка, и сердца.

Люди живут успешно и без желчного пузыря. Бывает, что беспокоят ощущения, боли, изжоги. Но при лечении проходит и это. В то же время, если у пациента до удаления желчного были другие проблемы в гастродуэдональной зоне — периодическая изжога, отрыжка, дискомфорт в брюшной полости, после операции они не исчезнут, а напротив, могут усилиться.

Пациенты с острым холециститом в стационаре получают антибактериальную, противовоспалительную терапию и дезинтоксикационную, спазмалитическую терапию. Если воспаление проходит, пациентов могут выписать без операции, но она рекомендована в течение 1,5-2 месяцев после выписки.

Лапароскопическая техника в лечении желчнокаменной болезни и холецистита применяется уже около двух десятков лет. Больные встают буквально на следующий день после операции. Для пожилых пациентов проводится профилактика послеоперационных осложнений, на вторые сутки больной может быть выписан на амбулаторное лечение.

Игорь Козлов, заведующий эндоскопическим отделением ЗГКБ:

Воспаление желчного пузыря, сопровождающееся гнойным перитонитом требует экстренной операции. Когда желчный пузырь воспален, выделить все идущие к нему структуры крайне тяжело. В состоянии воспаления желчный пузырь увеличивается в размерах, его стенка утолщается. Хирургу намного сложнее отделить и достать его из брюшной полости без расширения одного из проколов. Во время плановых операций таких проблем не возникает. Иногда камни могут располагаться на только в самом желчном пузыре, но и в желчных протоках. В таких случаях на помощь хирургам нередко приходят эндоскопические технологии.

Основная рекомендация после операции – диетическое, дробное частое питание. Не переедать, избегать большого количества жирной, мясной пищи, побольше овощей, фруктов. После 2-3 месяцев пациенты могут расширять диету до привычной, избегая перееданий.

Есть группа пациентов, которых даже после проведенного лечения не покидает ощущение дискомфорта. Это не возврат болезни, это постхолицистэктомический синдром. У человека болит в правом подреберье, ему говорят – это желчекаменная болезнь, он ложится на операцию, выписывается, а все остается. Это может быть связано с нарушением оттока желчи по желчным путям и может быть связано с другой патологией в гастрозоне.

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Желчекаменная болезнь может развиться и при соблюдении всех простых рекомендаций, поскольку может быть обусловлена рядом обменных нарушений. Врачи рекомендуют регулярное питание и хотя бы раз в день есть суп. Именно такой прием пищи позволяет сработать всем железам внутренней секреции, сбросить все секреты, в том числе и желчь. Это очищает и желчные пузырь, и желчные протоки.

Переедание – враг здоровья. Питаться нужно дробно и с пользой. Переизбыток жирной мясной пищи, недостаток овощей и фруктов влияют на развитие желчнокаменной болезни. Большинство пациентов – это люди с лишним весом и нарушением жирового обмена. Им рекомендованы диета и борьба с малоподвижным образом жизни.