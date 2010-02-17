Травматология и ортопедия: лечение травм и болезней рук

От чего чаще всего страдают наши руки? Как помочь себе и близким, если травма уже произошла?

ТРАВМЫ И ИХ ВИДЫ

Городской центр травматологии и ортопедии помогает ежедневно от 120 до 200 человек в день.

Павел Пашук, руководитель Городского центра хирургии кисти г. Минска:

При падении мы выставляем вытянутую руку и падаем на нее. При падении на руку чаще всего страдают кости предплечья, лучевая и локтевая кости. Менее всего страдают пальцы, потому что на пальцах имеются шарниры, при вынужденном сгибании-разгибании в этих суставах происходит смягчение травмирующей силы. На втором месте – травмы запястья, здесь восемь мелких косточек, по четыре в два ряда. Чаще всего при травмах страдают ладьевидные полулунные косточки.

В период новогодних праздников некачественный фейерверк или петарда в неумелых руках может принести вместо радости большие неприятности.

Алексей Волатовский, доцент кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета, научный руководитель отделения хирургии кисти городского Центра травматологии и ортопедии 6 ГКБ г.Минска:

Пиротехника - это взрыв, это пламя. В этой ситуации пациент получает комбинированную травму. Обычно при пиротехнических травмах есть поражение кожных покровов с дефектами, кроме этого имеются дефекты сегментов кисти.

Владимир Малец, травматолог-ортопед отделения хирургии кисти:

При «переломе боксера» обычно ломаются пястные кости, чаще всего пятая или вторая пястная кость. Практически в 90% случаев смещаются, потому что сила разгибателей в этом месте больше, чем сила сгибателей, она немного тянет на себя, и угол перелома получается открытый в ладонную сторону.

Павел Пашук:

Часто случаются травмы на заводах, где имеется прессовое оборудование. Прессовые травмы очень тяжелые, через несколько дней наступает некроз. Травмирующий фактор бывает иногда в несколько десятков тонн. Такие травмы чаще всего заканчиваются ампутацией пальцев или кисти.

Самые неблагоприятные последствия влекут за собой взрывные ранения. Инвалидизацией нередко заканчиваются производственные,травмы. Даже менее тяжелое, на первый взгляд, повреждение может оказаться фатальным. Очень важно быстро и правильно оказать пострадавшему первую помощь.

Алексей Волотовский:

Есть закрытые и открытые повреждения. Если рана есть, нужно предпринять все возможное, чтобы ее прикрыть стерильным материалом. Повязка позволяет загерметизировать рану и предотвратить вторичное микробное загрязнение. Когда повреждение закрытое, главное – обездвиживание и обезболивание. Самое эффективное обезболивание – это холод.

Павел Пашук:

Кроме повязки, при открытом переломе нужно использовать то, что создаст неподвижность отломков, так называемую иммобилизацию. Можно применять подручные средства – доски, проволоку, жесткий предмет, который будет фиксировать периферические центральные отломки. Нельзя пытаться вправлять отломки, вправляя их, мы можем повредить нервы и сосуды, занести вглубь раны инфекцию.

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Алексей Волотовский:

Мы используем все известные в мире технологии, обладаем достаточным техническим потенциалом. Если брать повреждения сухожилий, то практикуются все варианты оперативных вмешательств: сшивание сухожилия, пластическое оперативное вмешательство при застарелых повреждениях.

При классификации мягкотканых повреждений выделяют три типа: свежие, несвежие и застарелые. Свежие – это первые 3 суток, несвежие – от 3 суток до 21-го дня. 21 день – критерий застарелости повреждений, потому что за 21 день образуется рубец. Образование рубцов является признаком того, что начались изменения в сухожильной ткани пациента. Поэтому период до 3-х недель – это тот период, когда можно наиболее эффективно воспользоваться собственной тканью пациента и восстановить поврежденное сухожилие. Ктравме уже более трех недель, травматологи прибегают к выполнению специальных пластических операций на сухожилиях.

Павел Пашук:

При застарелых повреждениях мы применяем различные способы восстановления сухожилий: сухожильную пластику и транспозицию сухожилий.

Алексей Волотовский:

Когда мы говорим о травме, есть понятие консервативного и оперативного лечения. При оперативном лечении мы можем добиться стабильной фиксации отломков, которая приводит к сращению. Естественно, сокращается период восстановительного лечения.

Алексей Волотовский:

При взрывном ранении имеет место эффект молекулярного сотрясения тканей, т.е. повреждаются все ткани, но не все ткани одновременно погибают. Иногда первичная хирургическая обработка, которую мы пытаемся проводить в такой ситуации, не всегда эффективна, поэтому при такой травме мы проводим отсроченное лечение.

Алексей Волотовский:

Мы знаем, что сшить сухожилие или восстановить кость иногда проще, чем потом восстановить движение у пациента. Если касаться хирургии кисти, то это индивидуальное лечение. Мы стараемся для всех пациентов с тяжелыми травмами кисти проводить один-два курса реабилитации в нашем отделении под контролем наших специалистов.

Юлия Островская, заведующая отделением реабилитации:

К реабилитационным мероприятиям относят физиолечение, электролечение, ультразвуковую терапию, теплолечение, массаж, гидротерапию, подводный душ-массаж. Очень важно соблюдать индивидуальный подход, комплексность применения методов и средств, этапность и преемственность в лечении. При индивидуальном подходе мы работаем с учетом состояния больного, его возраста, его функциональных возможностей, психо-соматического статуса.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ

Алексей Волотовский:

Банальное словосочетание: «Будьте осторожны!» Та кампания, которая сейчас идет в средствах массовой информации, то количество передач медицинского профиля не позволяют нашим гражданам достаточно серьезно развиваться в этом направлении. В принципе, для того, чтобы не получать травмы, человек должен быть осторожен. Но если с вами уже что-то случилось — сразу же обращайтесь к специалисту.