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Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой

21 ноября 2019 07:54
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Нависшее над головой небо, короткий световой день, промозглый ветер и дожди. Не секрет, что унылой и серой порой многие болеют и чувствуют себя плохо и неуютно.

Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой-1

Упадок сил, снижение работоспособности и плохое настроение многие путают с депрессией и осенне-зимней хандрой. На самом деле это первые звоночки и реакция на биохимические процессы в организме. Сказывается: отсутствие солнца, нарушение качества и режима сна, дефицит микро- и макроэлементов.

Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой-4

Марина Марущик, нутрициолог:
Состояние дистресса запускает движение и каскад гормонов в нашем организме, и в первую очередь повышается гормон кортизол это гормон разрушения, он разрушает функцию щитовидной железы, он влияет на функцию яичников и приводит к негативным последствиям, которые могут привести к другим болезням.

Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой-7

Предприниматель Дмитрий Рожков каждый день начинает с нескольких ритуалов: стакан теплой воды, пробежка и контрастный душ. Затем вкусный и полезный завтрак в любимой посуде. Такая магия утра и приятные мелочи помогают зарядиться энергией до самого вечера. Но меланхолия, признается Дима, этой осенью настигла даже его.

Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой-10

Дмитрий Рожков, предприниматель:
Меня окружает огромное количество людей, у меня происходят очень часто какие-то выступления и энергетически это забирает очень много сил. Я не проконтролировал вопрос, когда у меня появился дефицит сил, это имело такой накопленный эффект. В итоге в какой-то из дней я проснулся и понял, что я только, вроде, открыл глаза, но уже как будто отработал целый день.

Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой-13

Чтобы расстаться с минорным настроением, Дмитрий в срочном порядке решил заняться своим здоровьем. Первым делом, по рекомендации специалистов, сдал биохимический анализ крови.

Дмитрий Рожков:
По некоторым гормонам и витаминам, действительно, произошла просадка и такой появился энергетический дефицит. В течение недели я строго придерживался какого-то графика и режима в питании и во сне, чтобы это как-то исправлять.

Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой-16

Бороться с хандрой эксперты советуют несколькими способами. Для начала повысить эмоциональный фон и хорошо высыпаться. Побольше бывать на свежем воздухе и не отказывать себе в пеших прогулах. И самое главное – обогатить свой рацион. Лидеры в борьбе с унынием – железо, магний, витамины С и D.

Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой-19

Марина Марущик:
Рекомендую обратить внимание на все зеленое, потому что в зелени содержится очень много магния, второе это обязательно жировые продукты, потому что, допустим, печень трески, жирные сорта рыбы это то, где содержится много холестерина. Холестерин основной компонент для построения кортизола.

Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой-22

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