Стакан тёплой воды и завтрак в любимой посуде. Как справиться с осенней хандрой

Нависшее над головой небо, короткий световой день, промозглый ветер и дожди. Не секрет, что унылой и серой порой многие болеют и чувствуют себя плохо и неуютно.

Упадок сил, снижение работоспособности и плохое настроение многие путают с депрессией и осенне-зимней хандрой. На самом деле это первые звоночки и реакция на биохимические процессы в организме. Сказывается: отсутствие солнца, нарушение качества и режима сна, дефицит микро- и макроэлементов.

Марина Марущик, нутрициолог:

Состояние дистресса запускает движение и каскад гормонов в нашем организме, и в первую очередь повышается гормон кортизол – это гормон разрушения, он разрушает функцию щитовидной железы, он влияет на функцию яичников и приводит к негативным последствиям, которые могут привести к другим болезням.

Предприниматель Дмитрий Рожков каждый день начинает с нескольких ритуалов: стакан теплой воды, пробежка и контрастный душ. Затем вкусный и полезный завтрак в любимой посуде. Такая магия утра и приятные мелочи помогают зарядиться энергией до самого вечера. Но меланхолия, признается Дима, этой осенью настигла даже его.

Дмитрий Рожков, предприниматель:

Меня окружает огромное количество людей, у меня происходят очень часто какие-то выступления и энергетически это забирает очень много сил. Я не проконтролировал вопрос, когда у меня появился дефицит сил, это имело такой накопленный эффект. В итоге в какой-то из дней я проснулся и понял, что я только, вроде, открыл глаза, но уже как будто отработал целый день.

Чтобы расстаться с минорным настроением, Дмитрий в срочном порядке решил заняться своим здоровьем. Первым делом, по рекомендации специалистов, сдал биохимический анализ крови. Дмитрий Рожков:

По некоторым гормонам и витаминам, действительно, произошла просадка и такой появился энергетический дефицит. В течение недели я строго придерживался какого-то графика и режима в питании и во сне, чтобы это как-то исправлять.

Бороться с хандрой эксперты советуют несколькими способами. Для начала повысить эмоциональный фон и хорошо высыпаться. Побольше бывать на свежем воздухе и не отказывать себе в пеших прогулах. И самое главное – обогатить свой рацион. Лидеры в борьбе с унынием – железо, магний, витамины С и D.