Специалисты Центра неврологии и нейрохирургии и 2 ведущих клиник России провели 3 операции на сосудах головного мозга

Новости Беларуси. Для ознакомления с новыми возможностями Центра неврологии и нейрохирургии в Минск прибыли специалисты из двух ведущих клиник России. Совместно нейрохирурги 30 января провели сразу три сложнейшие операции на сосудах головного мозга.

В Беларуси они уже поставлены на поток. Такие хирургические манипуляции стали возможны благодаря современному оснащению Центра. Операция проходит с наименьшим травматизмом для пациента. Сегодня это были преимущественно молодые люди. И уже через несколько дней они смогут вернуться к нормальной жизни и полностью избавиться от недуга. Риск кровоизлияния исключен до нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Капацевич, ведущий научный сотрудник ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»:

Данные операции требуют очень хорошего аппарата. С открытием Центра мы получили такой аппарат и эти операции у нас стали на поток.

Производилась имплантация потоковых стентов, нарушение зрения, нарушение подвижности глаз, двоение. Они регрессируют, они уходят. Пациенты становятся абсолютно здоровыми.

Кирилл Орлов, руководитель нейроэндоваскулярной службы Новосибирского НИИ патологии кроообарещения им. Е. Мешалкина:

Это Центр, который является хорошей качественной клиникой, которая может работать на американском, европейском уровне, ни в коем случае не уступая ни в чем: ни в квалификации коллег, ни в аппаратуре.

Несколько дней назад с результатами реконструкции центра ознакомился президент. Создание клиники мирового уровня было поручением главы государства. Как результат – сегодня белорусы могут на месте получать бесплатную квалифицированную помощь специалистов. Теперь здесь могут лечить даже такие сложнейшие заболевания, как болезнь Паркинсона, эпилепсия и детский церебральный паралич.

Президент отметил, что необходимо не только модернизировать медучреждения, но и создавать хорошую школу медиков.