Синтетические наркотики в Беларуси. Число подростков, поставленных на профилактический учет, увеличилось в 8 раз!

С начала 2014 года в Минске 7 молодых людей умерли после употребления марок с изображением на них «Красного дьявола», хотя для большинства подростков употребление марок и спайсов — безобидное развлечение.

Насколько сейчас в школах знают, что такое спайс?

Настя Бобко, ученица 9-го класса:

Ребята в школах, конечно, знают про спайсы. Они к этому абсолютно спокойно относятся. Некоторые даже считают, что это здорово, они решают покурить спайс, чтобы показать ребятам: я крутой, общайтесь со мной. Этим они считают, что они личности, они выделяются, что самое ужасное, ведь спайс, наоборот, притупляет нашу личность, он делает из нас ничто.

В прессе появилась такая информация о том, что курительные смеси составляют почти 70% от всех наркотических веществ в Беларуси против прежних 8%. Так ли это?

Василий Лосич, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД РБ:

Действительно, в последнее время мы анализируем динамику тех наркотических веществ и психотропных средств.

Первоначально они к нам поступали в виде курительных смесей, затем в виде чистых реагентов, а сейчас в виде каких-то разобщенных компонентов. На территории Беларуси, к сожалению, уже в 2014 году выявили 4 нарколаболатории, в которых путем смешивания этих реагентов получают новый вид психотропных веществ.

Ваш коллега сказал, что всего 1 кг, попавшего в страну, достаточно для того, чтобы подкосить огромное количество людей и сравнил спайсы с бомбой, потому что действительно можно убить большое количество людей. Как вы относитесь к поражающей способности этого наркотика?

Василий Лосич:

0,002 гр — разовая доза для употребления. А последний случай мы имеем, когда наркотик производится в кустарных условиях, поэтому очень сложно рассчитать эту дозу, отсюда эти несчастные случаи.

Целый поток сообщений поступает в милицию из минских школ. Если раньше дети курили спайсы, и это было серьезное ЧП, то сегодня подростки перешли на «марки». Попадаются на этом даже самые положительные учащиеся. Наркологи сталкиваются со студентами ПТУ, колледжей и институтов. Среди пациентов попадаются дети врачей, бизнесменов, учителей, военных. Врачи бьют тревогу!

Зачастую родители замечают проблему, когда проходит 1 год – 1,5 систематического употребления.

Практика показывает, что часто родители отстают от жизни. Они не успевают отслеживать действия своего ребенка в Интернете и думают, что их проблема не коснется.

Статистика неутешительна. В 2013 году число подростков, поставленных на профилактический учет только в Минском наркологическом диспансере выросло в 8 раз.

Синтетические наркотики в 100 раз сильнее героина

Неужели об этом никто не знает и никого не останавливает эта информация?

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркодиспансер»:

Действительно, синтаксические наркотики более токсически, разрушительнее действуют на организм подростка и в первую очередь на головной мозг. Но каждый из них считает, что он никогда не будет наркозависимым. И это пугает. Каждый считает, что может попробовать 1-2 раза, а потом он остановится и все будет нормально.

Можно умереть от одной дозы

Людмила Шпаковская:

Это игра в русскую рулетку. Первый раз может оказаться последним. Вот те случаи молодых людей, которые погибли, как раз не были нигде не под каким наблюдением. Хорошие ребята, спортсмены.



Даже одна проба приводит к изменениям в структуре мозга. И никто не может показать тому же подростку, что с ним происходит. Даже если он попробовал 2-3 раза, он считает, что, конечно, ни руки, ни ноги не отвалились, он еще учится. Но если брать более тонкое обследование, то мы бы могли ему доказать, что он потерял определенные функции и структуры.

Те заболевания, которые приобретаются в результате употребления спайсов — заболевания психического плана и структура мозга не восстановится никогда.

Мы можем говорить сколько угодно, но когда приходит определенная ситуация, подросток принимает решение сам. Поэтому когда мы говорим о вреде, объясняем это, они в это не верят. Подростки, которые употребляют курительные смеси (уже есть период), когда он приходит, и ты ему говоришь: понимаешь, у тебя уже хроническое заболевание, ты попал, это проблема. Он не верит. Когда он возвращается к тебе через какой-то промежуток времени, он говорит: да, я тогда не понимал, не верил.

Что делать преподавателю, если он застал ученика за употреблением наркотических, синтетических веществ или под их воздействием?

Виталий Янчин, начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД РБ:

Уже более года действует инструкция между министерствами образования, МВД и здравоохранения, которые регламентируют порядок действий учителя. В первую очередь он должен вызвать врачей и сотрудников милиции.

Как объяснить, что процессы эти необратимы, что сейчас, если они будут употреблять спайсы, они никогда не станут как минимум нормальными трудоспособными людьми, а самое худшее, что их ждет — смерть или полнейшая деградация?

Виталий Янчин:

Только открытый диалог. Только разговоры с самими подростками, чтобы они сам рассказывали, сами понимали. Мы тоже родителям говорим: спрашивайте у них, знают ли они, чем это грозит, что это такое, посмотрите на их реакцию.

По каким признакам можно понять родителям, что ребенок употребляет наркотики?

Ирина Лукьянович, руководитель общественного объединения «Матери против наркотиков»:

Признаки очень схожи с подростковым периодом, когда у ребенка определенная агрессия, перепады настроения. Есть еще характерные признаки употребления спайсов — красные глаза. В любом неадекватном поведении, я думаю, родителям необходимо обратиться к специалистам, чтобы исправить это положение.

К кому обращаться родителям?

Ирина Лукьянович:

Мы, во-первых, приглашаем родителей к нам, у нас есть богатый опыт работы с родителями, у которых дети тоже употребляют спайсы, есть положительные примеры, когда родители изменили свое поведение, и дети тоже перестали употреблять спайсы. И неединичный такой случай.

Как начать разговор с ребенком?

Ирина Лукьянович:

Нотации однозначно не помогут. Гиперконтроль тоже не поможет. Надо строить отношения. Если есть дружеские отношения, более или менее на равных, если есть принятие своего ребенка как личности, тогда ценности родителей переходят автоматически. И ребенок психологически защищен. Почему-то некоторые дети говорят НЕТ и не употребляют, а некоторые соглашаются. Мы проблему видим в том, что семьи не хотят образовываться, не хотят получать знания, думают: я заработал деньги, купил лучшие планшеты (это портит ребенка, приучает его к нереальной жизни). Сейчас ребенку нечем заняться, от этого занимает свое свободное время чем придется.

Представитель шведской общественной организации в гостях у ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Как в Швеции обстоят дела со спайсами (в принципе, со синтетическими наркотиками). Давно ли пришли в вашу страну? Может, уже удалось побороть эту проблему?

Лена Хараке, председатель шведского общественного объединения «КСАН»:

Проблема в Швеции существует. Каждую неделю фиксируются новые вещества, которые влияют на психику детей. Эти зарегистрированные случаи дают поводы для работы как полиции, так и таможни, социальных служб.

Какими методами ведется борьба с наркотиками?

Лена Хараке:

В течение последнего года случилось очень много изменений. В частности, есть препараты психотропного свойства, которые еще не классифицированы, как наркотические препараты. Полиция на данный момент имеет право и возможность изымать эти вещества, хотя они не являются документально наркотиками.

Кто первым попадает под удар в Швеции? Это дети из неблагополучных семей, эмигранты или эта ситуация непредсказуема?

Лена Хараке:

На самом деле мы должны помнить и должны представлять четко — любой, абсолютно любой подросток может стать жертвой наркотиков.

Ужесточение наказания за продажу, за изготовление. Это действенное средство борьбы?

Янина Романова, руководитель общественного объединения «Европейские города против наркотиков»:

Контроль должен быть, но я придерживаюсь такого мнения, что употреблять наркотики должно быть сложно, получить помощь и лечение — легко.

С точки зрения законодательства, как на эту проблему смотрят депутаты?

Зинаида Мандровская, депутат ППНС:

На эту проблему смотрят постоянно. Очень жестко реагируют на те вызовы, которые сейчас есть в стране, особенно это касается наркотической зависимости, в том числе спайсов. Действительно, мы 2 года назад были определенно на 100% уверены, что ту формулировку аналогов, которую удалось нам заложить в закон о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогов, позволит нам классифицировать психотропные вещества все, которые попадают на наш рынок и очень быстро на это реагировать. Но, к сожалению, (хотя опасность такая была, просто нас убеждали специалисты, что это будет именно так) нарколаборатории, наркобароны, у которых, естественно, в основе распространения этих веществ лежат средства – деньги, большие деньги, они учитывают эти моменты, чтобы уйти от закона.

Информированность населения должна быть гораздо выше. Это не только лекции и беседы. Я хочу сказать огромное спасибо СМИ, что вот этот вопрос обсуждается широко в стране. Информация должна быть донесена и до детей, и до родителей. Да, мы спасем многих детей, но и родители некоторые задумаются. Мы понимаем, когда психотропы являются ежедневным предметом употребления, что же будет в будущем? Что будет с нацией вообще?

Главное в нашем обществе, чтобы мы увидели ценность жизни. Чтобы мы могли донести до людей, что впереди жизнь, она стоит усилий, жизнь — не только эйфория и галлюцинации.