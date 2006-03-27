Сила побеждает силу, а красота побеждает всех

Под таким девизом 27 марта 10 вузов страны борются за звание самого спортивного. Так в актовом зале Белорусского государственного экономического университета проходит молодежный марафон <Аэромакс-2006>. В нем принимают участие около 30 студентов разных вузов Беларуси. После трех этапов останутся самые лучшие. Студенты состязаются в аэродансе, уличных танцах (фанке) и латиноамериканских танцах. Соревнования проходят уже шестой год. С каждым разом география марафона расширяется, и <Аэромакс-2006> уже заслуженно называется республиканским. Самые спортивные студенты будут награждены грамотами и ценными призами. Но, как говорят, организаторы, лучший для всех приз — это незабываемые впечатления от соревнований.