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Отдых и лечение школьников

22 марта 2006 13:50
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В Беларуси на оздоровление школьников в период весенних каникул направлено из средств государственного социального страхования более миллиарда рублей.Об этом сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Во время каникул около шестидесяти тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в школьных лагерях. Для отдыхающих предусмотрено высококалорийное питание, а также будут организованы спортивные, оздоровительные и культурные мероприятия.
# Здоровье

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