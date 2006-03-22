Отдых и лечение школьников

В Беларуси на оздоровление школьников в период весенних каникул направлено из средств государственного социального страхования более миллиарда рублей.Об этом сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Во время каникул около шестидесяти тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в школьных лагерях. Для отдыхающих предусмотрено высококалорийное питание, а также будут организованы спортивные, оздоровительные и культурные мероприятия.