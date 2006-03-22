Парк аппаратов для проведения флюорографии будет полностью обновлен

В Минске до 2009 года будет полностью обновлен парк аппаратов для проведения флюорографических обследований. Об этом заявил главный внештатный фтизиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, главный врач 2-го противотуберкулезного диспансера столицы Николай Куцан. Модернизация техники предусмотрена государственной программой "Туберкулез". В ходе ее выполнения в городских лечебно-профилактических учреждениях уже начали работать 22 новые рентгенфлюорографические установки "Пульмоскан". В модернизации или замене нуждаются еще 20 аппаратов. Современная техника, которая появляется в медучреждениях, позволяет в десятки раз снизить дозу облучения, которую получает пациент во время флюорографического обследования. В рамках программы предусмотрена также замена лабораторного оборудования. Сейчас на выявление возбудителя туберкулеза в биологической среде человека уходит от 2 до 3 месяцев. Между тем, в мире уже применяются на практике такие методы исследований, при которых это можно сделать в течение 10 дней. С модернизацией лабораторий данные экспресс-методы будут внедрены и в Минске, сообщает БелТА.