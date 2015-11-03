Сферу здравоохранения Беларуси планируется информатизировать на 100%

Новости Беларуси. Сферу здравоохранения хотят информатизировать на все 100%. Это полный перевод документации в электронный вид. Все больницы и поликлиники подключат к единой корпоративной сети и обеспечат каждого электронной медицинской картой. Современные технологии избавят и от привычных очередей у кабинетов. Консультировать пациентов станет возможно в режиме онлайн.

Выдача пластиковых карт рецептов пока ведется лишь в четырех поликлиниках Минска. В кабинетах немноголюдно, проект тестируется, поэтому пациентов в прямом смысле сюда приходится приглашать. Электронный рецепт, так его называют в народе, привязан к номеру паспорта человека. В перспективе, рассказывают медики, он должен заменить привычные всем бумажные амбулаторные карты. По нему можно будет заказать талон и обратиться в больницу. Но это в будущем. Сегодня реальную пользу ощущают только врачи.

Владимир Молодьянов, врач-терапевт УЗ «34-ая центральная районная поликлиника Минска»:

Необходимость листать бумажные карточки, искать нужную информацию о том, что пациент принимает, чем он болеет. В электронном варианте мы можем узнать гораздо быстрее.

Что же касается самих пациентов, то наличие у них пластиковой карты на рецепт – всего формальность. В здравоохранении хоть и обещают, что в скором времени по ней можно будет продлить срок действия рецепта по телефону, но пока как и раньше: каждый раз – на личный прием.

Елена – гипертоник. И ей такой механизм уж точно был бы как бальзам на душу. Однако пациентка по-прежнему ходит за бумажками. Процесс тормозят аптеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Дергач, главный врач УЗ «34-ая центральная районная поликлиника Минска»:

Бумажный носитель должен быть, поскольку коммерческие аптеки программы еще не приобрели для отоваривания электронного рецепта.

Еще один шаг в информатизации здравоохранения – электронные очереди. Изначально появление терминалов стало шоковой терапией как для пациентов, так и для персонала. Но время, говорит главврач Минского эндокринологического диспансера, вылечило. Теперь в коридорах пациенты не выясняют, кто следующий, не заходят, чтобы просто спросить, и не занимают очередь за себя и еще десятерых.

Наталья Карлович, главный врач Минского городского эндокринологического диспансера:

Обращается к нам достаточно много людей именно в процедурный кабинет. Утром бывает от 100 до 150 человек. С учетом времени работы процедурного кабинета (4 часа в день), это 2-3 минуты на пациента. За такое короткое время взять кровь из вены, а иногда это бывает на несколько анализов сразу, возможно только при очень хорошей организации труда.

Эксперимента ради протестируем эту систему. Все-таки пока еще не во всех поликлиниках действуют электронные очереди, и хочется на личном примере выяснить, сколько же времени придется ожидать приема. Берем талон, у нас № 11, отправляемся в кабинет. Засекаем время.

Пациентов, и правда, было немного, поэтому ждать пришлось около восьми минут. Но бывает и иначе. Это замечает и главврач Карлович. Поэтому предлагает, чтобы информация на талоне была дополнена предполагаемым временем ожидания.

А между тем новации в медицине не прекращаются. Витебская область переходит на ведение виртуальных историй болезни. Информация о пациенте заносится в электронную карту и онлайн передается с ФАПа в район и затем – в область.

Девять районов северного региона подключены к системе. И многие уже оценили преимущества. Галина Петровна, например, тщательно следит за здоровьем. Несколько раз в год проходит медкомиссию, ездит на обследования в областной центр. И таким форматом она довольна.

Галина Бондаренко, жительница деревни Островно:

Придешь в больницу, напишут диагноз, а не поймешь, о чем и что там написали. А сейчас очень хорошо эти электронные карточки.

В режиме реального времени консультацию специалистов могут получать и витебские бригады скорой помощи. Фельдшер может отправить кардиограмму больного в приемный покой областной больницы и в течение нескольких минут получить заключение.

Благодаря этому ноу-хау только в Бешенковичском районе спасли уже 10 человек.