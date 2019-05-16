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С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы

16 мая 2019 19:27
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Новости Беларуси. 16 мая столичные поликлиники перешли на летний режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, практически все службы в будние дни будут работать до восьми вечера.

С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы-1

В субботу время работы основных служб сокращено до 15:00. По такому графику поликлиники будут работать до конца сентября.

С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы-4

С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы-6

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Фотофакт

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