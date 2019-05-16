С 16 мая поликлиники Минска перешли на летний режим работы

Новости Беларуси. 16 мая столичные поликлиники перешли на летний режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, практически все службы в будние дни будут работать до восьми вечера.
Новости Беларуси. 16 мая столичные поликлиники перешли на летний режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, практически все службы в будние дни будут работать до восьми вечера.
В субботу время работы основных служб сокращено до 15:00. По такому графику поликлиники будут работать до конца сентября.