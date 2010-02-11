Белгоспищепром предложил вернуть пиво в ларьки

Против реализации слабоалгогольного напитка таким образом выступает торговля и правоохранители.

Яркие детские рисунки на стенах – так рисуют подростки на приеме у нарколога. Для молодых людей, которые ещё не закончили школу, но уже на «отлично» знают азы алкогольного пристрастия, создано целое отделение.

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением Городского клинического наркологического диспансера:

Они говорят: «Я бы на трезвую голову никогда такого не сделал, я не понимаю, что со мной происходило, я не помню, что со мной было». Особенности влияния того же пива на организм подростка заключаются и в том, что существует такое понятие как неадекватное опьянение.

Подросток-пьяница — само по себе словосочетание вызывает ужас. В карточках этих пациентов детского нарколога Людмилы средний возраст — 13 лет. Диагноз — пивной алкоголизм.

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением Городского клинического наркологического диспансера:

Пиво не является таким напитком, которого выпивают по 100 граммов. Пьют по литру, по полтора. И когда подростки к нам попадают, то они говорят «Я пьяным не был». А сколько ты выпил пива? Полтора литра.

Пиво — третий по популярности напиток в мире после воды и чая, и самый популярный алкогольный напиток в мире. В «слабоалкогольной» цепочке есть несколько звеньев: производители пива, торговля и потребители. У каждого свой интерес.

Янтарный напиток уже не в первый раз стал темой для споров. Если решение о возвращении пива в ларьки будет принято, то потребуется ещё одно решение – о возвращение ларьков на остановки. К примеру, в Минске ведь их уже нет. Однако здесь возникнет ещё одна проблема – где выпить бутылочку янтарного напитка, ведь с 23 февраля вступает в силу запрет о распитии пива в общественных местах.

Лариса Комарова, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Киоскам на остановках общественного транспорта в том виде, в котором они существовали раньше, – не быть. И поэтому реализация пива в таком виде, как хотел бы Белгоспищепром, – она не предусматривается.

Расширение способов продаж пенного напитка за счет реабилитации киосков уже назвали лоббированием интересов производителей. Впрочем, сами производители не против запретов – они за цивилизованную торговлю. Ведь, чем лучше условия продажи пива, тем больше покупателей, а, следовательно, выше прибыль. Переживает малый бизнес – доходы могут упасть.

Депутатский корпус тем временем бьет тревогу и поддерживает инициативу о введении запрета на распитие слабоалкогольных напитков в общественных местах. Потому о возвращении ларьков парламентарии высказываются скептически.

Николай Горбачёнок, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нам нельзя менять коней на переправе. Когда мы приняли решение, которое дало пользу и ограничило доступ к употреблению алкогольных и слабоалкогольных напитков молодёжью, возвращаться назад как-то не совсем правильно.

На стороне парламентариев и правоохранители. Общественный порядок — в первую очередь. А пиво, хоть и слабоалкогольный напиток, но в определенных дозах становится опасным.

Игорь Пашков, заместитель начальника управления охраны правопорядка ГУВД Мингорисполкома:

Купил бутылочку пива, положил в пакет, принес домой – выпил. Что в этом плохого? Главное, чтобы люди поняли запрет на распитие пива в общественных местах и для себя это отметили.