Родственники смогут навещать рожениц в роддомах: кого пустят и на каких условиях?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный специалист отдела Министерства здравоохранения Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Юлия Савочкина, а также заместитель главного врача по родовспоможению 3-й клинической больницы г. Минска Елена Гошкевич.

Министерство здравоохранения утвердило регламент посещения родильных домов и акушерских отделений. Что это значит?

Юлия Савочкина, главный специалист отдела Министерства здравоохранения Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук:

Мы открываем родильные дома для посещений родственников, семей, пап, мам. Чтобы родственники могли увидеть ребёнка, чтобы они могли почувствовать праздник, чтобы они могли поздравить маму и семью, вообще, с этим большим событием.

И вот мы сделали первый шаг – выпустили этот регламент.

Безусловно, должно пройти какое-то время, когда каждый роддом приспособится к действию этого регламента, как-то адаптируется. Потому что у нас нет одного типового проекта роддома, акушерского отделения. Чтобы было выделено место или палаты – это на усмотрение уже администрации лечебного учреждения.

Кого пустят к молодой маме и ребёнку, а кого – нет?