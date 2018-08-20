Родственники смогут навещать рожениц в роддомах: кого пустят и на каких условиях?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный специалист отдела Министерства здравоохранения Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Юлия Савочкина, а также заместитель главного врача по родовспоможению 3-й клинической больницы г. Минска Елена Гошкевич.
Министерство здравоохранения утвердило регламент посещения родильных домов и акушерских отделений. Что это значит?
Юлия Савочкина, главный специалист отдела Министерства здравоохранения Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук:
Мы открываем родильные дома для посещений родственников, семей, пап, мам. Чтобы родственники могли увидеть ребёнка, чтобы они могли почувствовать праздник, чтобы они могли поздравить маму и семью, вообще, с этим большим событием.
И вот мы сделали первый шаг – выпустили этот регламент.
Безусловно, должно пройти какое-то время, когда каждый роддом приспособится к действию этого регламента, как-то адаптируется. Потому что у нас нет одного типового проекта роддома, акушерского отделения. Чтобы было выделено место или палаты – это на усмотрение уже администрации лечебного учреждения.
Кого пустят к молодой маме и ребёнку, а кого – нет?