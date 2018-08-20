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Родственники смогут навещать рожениц в роддомах: кого пустят и на каких условиях?

20 августа 2018 09:15
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный специалист отдела Министерства здравоохранения Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Юлия Савочкина, а также заместитель главного врача по родовспоможению 3-й клинической больницы г. Минска Елена Гошкевич.

Министерство здравоохранения утвердило регламент посещения родильных домов и акушерских отделений. Что это значит?

Юлия Савочкина, главный специалист отдела Министерства здравоохранения Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук:
Мы открываем родильные дома для посещений родственников, семей, пап, мам. Чтобы родственники могли увидеть ребёнка, чтобы они могли почувствовать праздник, чтобы они могли поздравить маму и семью, вообще, с этим большим событием.

И вот мы сделали первый шаг – выпустили этот регламент.

Безусловно, должно пройти какое-то время, когда каждый роддом приспособится к действию этого регламента, как-то адаптируется. Потому что у нас нет одного типового проекта роддома, акушерского отделения. Чтобы было выделено место или палаты – это на усмотрение уже администрации лечебного учреждения.

Кого пустят к молодой маме и ребёнку, а кого – нет?

Родственники смогут навещать рожениц в роддомах: кого пустят и на каких условиях?-1

Юлия Савочкина:
Родственники и близкие люди. Решает, естественно, мама.

Это – добровольное волеизъявление мамы.

Если она пожелает кого-то видеть – пожалуйста. Если нет – никто не будет настаивать. У нас единственный ограничительный момент – посетителей за раз может быть 2-3, но не больше.

Как правила должны соблюдать посетители?

Юлия Савочкина:
Не нужна справка для посещения родильных домов. Безусловно, нужна сменная обувь, одноразовый халат. И всё.

И, наверняка, внешних признаков вирусных инфекций не должно быть?

Юлия Савочкина:
Естественно. Если мы видим, что человек простужен, безусловно, лучше воздержаться от посещения.

Когда начнёт действовать новый регламент?

Юлия Савочкина:
 Думаю, что какой-то промежуточный (где-то в районе недели) период должен быть. Для того, чтобы, опять же, администрации родильных домов или акушерских отделений могли определить, есть ли место для встреч, как это будет действовать.

# Дети и родители # Здоровье # Юлия Савочкина # Елена Гошкевич

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