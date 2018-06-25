«Психолог и я». Как предотвратить профессиональное выгорание

Марина Прохорова, психолог:

Если вы посвятили большую часть своей жизни некоему профессиональному поприщу и при этом ни разу не усомнились в том, ваша ли это ниша, то вы поистине счастливый человек. Практика показывает, что многие люди меняют несколько направлений деятельности, прежде чем найти то самое дело всей жизни, приносящее глубокое удовлетворение и комфорт. Зачастую причиной этому является феномен, известный как профессиональное выгорание. Сегодня мы рассмотрим причину этого явления, а также попробуем выработать некоторые рекомендации по предотвращению его развития либо по снижению его выраженности.

Что такое профессиональное выгорание? Какие признаки и причины этого явления? Как предотвратить профессиональное выгорание? Узнаете, посмотрев видеоматериал.