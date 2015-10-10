Поликлиники Минска. Какие учреждения здравоохранения появились в 2015 году и где ждать новые

Темпы строительства новой и реконструкции существующей сети поликлиник, бесспорно, радуют. В 2014 году после капитального ремонта во Фрунзенском районе открыли 20-ю городскую детскую поликлинику. В микрорайоне Брилевичи построили новую. Свои двери распахнула 39-я городская клиническая поликлиника.

Еще несколько лет назад о таком современном оборудовании можно было только мечтать. Например, цифровой маммограф позволяет проводить биопсию и диагностику молочной железы с минимальным облучением. Изображение переходит на рабочее место врача-специалиста, где он может видеть полную картину болезни.

2015 год также порадовал минчан. Ко Дню города после реконструкции открылся Минский консультационно-диагностический центр. Проводить подробные исследования и при этом снизить уровень облучения здесь могут благодаря томографу последнего поколения. Точный анализ всех органов позволяет получить 3D-изображение.

Для жителей микрорайона Серебрянка после капитального ремонта открылась 23-я городская поликлиника. Учреждение оборудовали по последнему слову техники: от электронных талонов до современных аппаратов диагностики.

Еще один подарок ждет горожан в конце года. В микрорайоне Каменная горка для маленьких пациентов начнет работать самая большая детская поликлиника в столице.

Светлана Савчук, главный врач УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника г. Минска»:

Эта новая поликлиника в микрорайоне Каменная горка-2 рассчитана на 480 посещений в смену. Приблизительная численность детского населения планируется около 20 тысяч. Каменная горка – самый густо населенный район как по общей численности населения, так и по детской. Район немножко специфический, то есть преобладает социальное жилье, большое количество многодетных семьей, детей-инвалидов.

У нее уже есть официальное название – 4-я городская детская клиническая поликлиника. Кстати, клиническая она потому, что на базе учреждения разместятся кафедра Белорусского государственного университета и Медицинская академия последипломного образования.

Новой поликлиникой обзаведется и взрослое население микрорайона Каменная горка. Но чуть позже. Ее планируют открыть в первой половине 2016 года. Здесь смогут принять около 50 тысяч человек, а в смену будут проводить более 800 посещений.

Алексей Горюнов, заместитель главного врача УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска»:

Будет закуплено современное медицинское оборудование, что позволит на базе поликлиники открыть районный эндоскопический центр. Будет закуплено ультразвуковое оборудование высокого класса, которое позволит проводить широкий спектр ультразвуковых исследований, включая исследования сосудов и сердца.

В 2016 году планируют завершить строительство и детской поликлиники в микрорайоне Брилевичи. Здесь будут обслуживать около 15 тысяч человек. Для маленьких пациентов здесь запланированы четыре бассейна. Для врачей – новые современные условия работы.

Николай Зубелевич, главный врач УЗ «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска»:

А это и электронная амбулаторная карта, которая в значительной степени облегчит труд медицинского персонала, это и выписка электронных рецептов, и электронная очередь, и электронное табло в регистратуре, и терминал для заказа талонов.

Информатизация будет проведена не только в новых, но и в уже существующих поликлиниках. Пока в столице полным ходом идет пилотный проект – электронный рецепт. Процедура проще простого: врач вводит данные о необходимом медикаменте, а в аптеках их считывают и продают лекарства, фармацевт сразу видит и дозировку. Уже после покупки, данные вновь поступают к врачу, благодаря чему он может отследить, выполняет ли пациент его курс лечения. Такая карта скоро расширит свой спектр функций.

Владимир Лапицкий, заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси:

На 2016 год запланировано, по крайней мере в Минске, расширение услуг, которые будет получать пациент с помощью этой карточки. Первое – это заказ талонов через инфокиоски, которыми оснащены все поликлиники, именно с помощью этой карточки, что значительно ускорит процесс заказа. Также она будет использована при Интернет-заказе талонов, при Интернет-вызове врача на дом.

Пока электронные рецепты опробуют в четырех поликлиниках. В случае успеха в 2016 году систему внедрят по всей стране. А планы на будущее и правда грандиозные: в столице приступят к строительству еще шести поликлиник, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.