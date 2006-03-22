Завершается реконструкция операционных блоков в Минской областной больнице

Реконструкция и переоснащение двух операционных блоков на восемь оперзалов завершается в Минской областной клинической больнице.Реконструкция и переоснащение двух операционных блоков на восемь оперзалов завершается в Минской областной клинической больнице. Только в нынешнем году на проведение ремонтных работ и закупку оборудования из областного бюджета выделено почти Br1,2 млрд. Проект осуществляется в рамках государственной программы переоснащения операционных блоков и реанимационных отделений в больницах скорой помощи и областных больницах Беларуси. Данный документ нацелен на совершенствование системы оказания экстренной хирургической помощи населению. Реконструкция помещений с последующим оборудованием реанимационного отделения и оперблоков началась в больнице в 2005 году. В соответствии с программой из республиканского бюджета на оснащение главной клиники Минщины было выделено Br3,565 млрд. , сообщает БелТА. Отделение реанимации на 18 коек в больнице введено в строй в декабре 2005 года. Здесь установлена высококлассная аппаратура для искусственной вентиляции легких, гемодинамические мониторы с центральной станцией, оборудование для мультифильтрации. Кроме того, в отделении открыта специализированная двухместная палата для проведения гемодиализа тяжелых больных. На днях в больнице приступил к работе первый операционный блок на 4 зала в отделении травматологии. До конца марта планируется сдать и второй, также рассчитанный на 4 зала, но предназначенный для проведения общехирургических операций. Операционные блоки смонтированы с использованием специальных стеновых панелей, создающих высокую чистоту. Подачу стерильного воздуха осуществляют индивидуальные кондиционеры с бактериальными фильтрами. Кроме того, они оснащены эндовидеохирургическими комплексами, наркозо-дыхательными аппаратами с газовым и гемодинамическим мониторингом, новейшими системами жизнеобеспечения медицинскими газами, современным дезинфекционным оборудованием с ультразвуковой очисткой. В настоящее время ведется монтаж и наладка установленного медицинского оборудования.