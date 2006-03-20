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Срок получения справки о состоянии здоровья будет сокращен

20 марта 2006 13:29
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Период выдачи справок и иных документов Министерством здравоохранения и медучреждениями сведен до минимума.Для этого внедрен принцип "одного дня". Именно в такой срок теперь можно получить большинство справок и документов, касающихся здоровья. Исключение из общего правила составляют 5 документов: удостоверение инвалида;
выписка из медицинских документов и справка о пребывании на стационарном лечении;
решение о необходимости смены пола;
экспертное заключение по заболеваниям, связанным с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС. Все справки и документы Минздрав и медучреждения выдают бесплатно. Для их оформления требуется, как правило, только паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность) и заявление. В некоторых случаях нужны заключения врачей-специалистов, направления или запрос госорганов, выписка из амбулаторной карты.
# Здоровье

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