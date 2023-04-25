Отёки лица, кистей рук, онемение. Что будет, если не лечить щитовидную железу?

Щитовидная железа – орган в форме бабочки, который находится на передней поверхности шеи. Гормоны, которые выделяются щитовидной железой, регулируют работу практически всех клеток. Сбой такого небольшого органа может вывести из строя все наше тело. Одним из самых распространенных заболеваний щитовидной железы считается аутоиммунный тиреоидит.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»: Это воспалительное заболевание щитовидной железы, которое характеризуется изменением, повреждением и разрушением фолликулов и фолликулярных клеток щитовидной железы и изменениями в анализе крови на гормоны щитовидной железы. И очень характерным или даже патогномоничным, то есть признаком, подтверждающим данное заболевание, является высокий титр антител к тиреоидной пероксидазе. Или в анализе звучит это АТ-ТПО.

Выделяют три типа такого воспаления: латентное, когда оно никак не проявляется; гипертрофическое, при котором щитовидка увеличивается; и атрофическое, при котором, напротив, щитовидная железа уменьшается в объеме и производит меньше гормонов. Важно своевременно определить воспалительное заболевание, так как долго оно может протекать бессимптомно.

Елена Подомацкая:

Нужно раз в год обязательно проходить сонографические или ультразвуковые исследования щитовидной железы. И сделать анализ крови на гормоны щитовидной железы. Это основной наш энергетический потенциал. При гипофункции у нас развиваются нарушения и умственные, и психические, и отстает физическое развитие.

Для постановки точного диагноза важно провести детальный анализ щитовидной железы, чтобы на ранней стадии остановить развитие патологии.

Елена Подомацкая:

Пациент приходит на прием, проводим осмотр, собираем подробный анамнез. Проводим пальпацию щитовидной железы. То есть пальпаторно щитовидная железа может быть увеличена в размерах. Как правило, это находка. Приходят, проходят ультразвуковое исследование, проходят анализ крови на гормоны, и обнаруживаем очень высокий титр антител к тиреоидной пероксидазе. Если в норме он до 34-х в основных лабораториях, где проводятся исследования, то у человека получается 800, 1 200, 500...