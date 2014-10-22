Новый ангиографический кабинет для выявления патологий кровеносных сосудов откроется в городской клинической больнице № 4

Новости Беларуси. Новый ангиографический кабинет для выявления патологий кровеносных сосудов до конца года откроют на базе 4-й городской клинической больницы. В Минске он будет уже шестым по счету. Сейчас идет монтаж оборудования, а медперсонал проходит обучение в республиканском научно-практическом центре «Кардиология», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Современную медтехнику закупили и для больницы скорой медицинской помощи. Там готовится к открытию новая операционная для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Павел Черноглаз, главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Специальное автоматическое электронное устройство считывает с внутренней поверхности сердца тот ритм, который может обеспечить само сердце по себе. И если устройство понимает, детектирует, что этот ритм ниже допустимого, оно начинает стимулировать сердце само.