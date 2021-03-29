«Нерафинированные ни в коем случае нельзя нагревать». Какие масла лучше употреблять, чтобы не навредить здоровью?

В наши дни на магазинных полках можно найти масло на любой вкус и кошелек. И это вызывает путаницу: чему в итоге отдать предпочтение? Анна Бедрицкая, диетолог:

Наиболее полезными маслами являются нерафинированные масла, потому что они не очищены от примесей, в отличие от рафинированных. Проблема в том, что нерафинированные масла ни в коем случае нельзя нагревать. При нагревании такие масла становятся ядом или канцерогеном при температурной обработке. Поэтому если вы хотите добавить нерафинированное масло, то добавляйте его потом к подаче, когда оно уже остыло.

Кокосовое, масло виноградной косточки или топленое сливочное масло – это те самые рафинированные масла, растительные и животные, на которых можно готовить. Сюда же можно отнести и готовку на сале или жире, как это делали по старинке. Анна Бедрицкая:

Самыми полезными маслами являются оливковое масло, масло виноградной косточки, грецкого ореха, льняное, кунжутное, арахисовое и кукурузное рассматривают, масло кокосовое, которое сейчас «гремит».

Масла – важная часть здорового питания. Отказываться от полезных жиров не стоит. Это источник незаменимых жирных кислот и витамина Е, которые необходимо получать из пищи. Анна Бедрицкая:

Рекомендовано употреблять около 0,8 или 1 г жира на 1 кг веса взрослого здорового человека. Если говорить про суточный калораж взрослого здорового человека, то это 35-40 % калорий мы берем из жиров в сутки в среднем. Что касаемо полезных свойств масел, то в первую очередь отдавайте предпочтение нерафинированным – это профилактика ожирения, атеросклероза, заболеваний нервной системы и сердечно-сосудистой системы. Забудьте, что жиры – это плохо. Это очень полезно, особенно для женщин.

А вот хранить бутылку масла возле газовой плиты не стоит, хоть это и упрощает готовку. Из-за перепадов температур этот продукт может быстрее испортиться. Анна Бедрицкая:

Важно знать, что масло нужно хранить в стекле и в темной таре, желательно в холодильнике. Проблема масел в том, что они обладают свойством окисляться, процесс называется «перекисное окисление липидов», и такое масло не является для нас полезным.