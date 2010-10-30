НАН Беларуси: Лечение стволовыми клетками через 10 лет будет таким же простым, как анализы крови из пальца

Уже более шести лет фундаментальным изучением стволовых клеток занимается Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

Игорь Волотовский, академик-секретарь отделения биологических наук, академик НАН Беларуси, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией молекулярной биологии клетки ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси»:

Лечение стволовыми клетками через десять лет будет такой же тривиальной манипуляцией, как анализы крови из пальца или ее переливание. Мы занимаемся изучением стволовых клеток не первый год, и давно убедились в позитивном лечебном эффекте. Вскоре они будут широко применяться в нашей стране для лечения разных заболеваний.

Процесс лечения прост: из жировой ткани (либо из костного мозга, либо из пуповинной крови) больного берется небольшое количество стволовых клеток. Из них в определенной среде наращивается биомасса. И потом эти же клетки больному вводятся в пораженный орган. Выходит, клетки пациента его же и лечат.

Благодаря чудодейственным клеткам российским медикам удалось спасти пострадавшего от пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь ». А ведь тело потерпевшего, когда его доставили в больницу, было обуглено на 98 процентов. В Беларуси гелевую пленку со стволовыми клетками накладывали больным с трофическими язвами (они долго не заживают, постоянно гноятся и кровоточат). И результаты экспериментов были положительными. Но чтобы в медучреждениях применение стволовых клеток стало обычной практикой, понадобится не менее пяти лет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Белорусскую ниву».

В Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси сейчас вынашивается идея создания совместного российско-белорусского предприятия с привлечением итальянского капитала, которое будет ориентировано на использование стволовых клеток в целях лечения и омоложения.

Стволовые клетки активно используют в Беларуси вместо лекарств!