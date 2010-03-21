На улицах Донецка появились «наркоматы»

В Донецке продажа курительных смесей, так называемых «спайсов», вышла на новый уровень. Скандальную продукцию, которая уже официально запрещена во многих странах, теперь можно купить не только в специальных магазинах и через интернет.

В городе появились первые электроаппараты, которые выдают всем желающим расслабляющие курительные дозы. В народе новую технику уже успели окрестить «наркоматами» (по аналогии с банкоматами). На панели — лишь одни названия смесей (Раджа, Эйнштейн, Элвис, Боб Марли), а также цена — в среднем 160 гривен за грамм. Никаких других пояснений для непосвященных нет, отмечает MIGnews.com.

Между тем, в областном УМВД высказали недовольство продажей спайсов. «Это cинтетический аналог алкалоида, который содержится в конопле. Мы готовим просьбу, чтобы МВД обратилось в Кабмин и эти вещества были отнесены к списку наркотических», — заявил главный милиционер области Николай Купянский.

В мэрии Донецка тоже ждут реакции Киева. «В горуправлении милиции мэру доложили, что у продавцов есть документы, подтверждающие законность их бизнеса. Эта проблема находится, скорее, в компетенции Минздрава. Если ничего не изменится, поднимем вопрос на уровне правительства», — заявили в пресс-службе горсовета.