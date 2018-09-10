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Мобильные медпункты в ТЦ Минска: когда работают и что там можно проверить?

10 сентября 2018 06:32
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В период перехода от лета к осени у метеочувствительных людей наблюдаются скачки давления.

Кто подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям?

Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:
Сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены люди с низкой физической активностью, избыточной массой тела, а также наследственной предрасположенностью. Если вы метеочувтвительны, обязательно соблюдайте правильную диету: овощи, фрукты, физическая активность, хорошее настроение и устойчивая нервная система дадут хороший результат.

Мобильные медпункты в ТЦ Минска: когда работают и что там можно проверить?-1

Мобильные медпункты в ТЦ Минска: когда работают и что там можно проверить?-3

Мы находимся на мобильном медпункте в торговом центре, где проходит акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В чём суть и помощь такого рода мероприятий?

Снежана Кавриго:
Каждый желающий минчанин может прийти, измерить свое артериальное давление, проконсультироваться, задать нужные вопросы специалисту, кардиологу, терапевту, взять материал с собой. Каждый месяц первая-третья среда вы можете прийти и узнать о состоянии здоровья.

# Здоровье # Здоровье # Снежана Кавриго # Фотофакт # Консультация врача

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