Мобильные медпункты в ТЦ Минска: когда работают и что там можно проверить?

В период перехода от лета к осени у метеочувствительных людей наблюдаются скачки давления.
Кто подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям?
Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:
Сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены люди с низкой физической активностью, избыточной массой тела, а также наследственной предрасположенностью. Если вы метеочувтвительны, обязательно соблюдайте правильную диету: овощи, фрукты, физическая активность, хорошее настроение и устойчивая нервная система дадут хороший результат.