Мобильные медпункты в ТЦ Минска: когда работают и что там можно проверить?

Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья: Сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены люди с низкой физической активностью, избыточной массой тела, а также наследственной предрасположенностью. Если вы метеочувтвительны, обязательно соблюдайте правильную диету: овощи, фрукты, физическая активность, хорошее настроение и устойчивая нервная система дадут хороший результат.

В период перехода от лета к осени у метеочувствительных людей наблюдаются скачки давления.

Мы находимся на мобильном медпункте в торговом центре, где проходит акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В чём суть и помощь такого рода мероприятий?

Снежана Кавриго:

Каждый желающий минчанин может прийти, измерить свое артериальное давление, проконсультироваться, задать нужные вопросы специалисту, кардиологу, терапевту, взять материал с собой. Каждый месяц – первая-третья среда – вы можете прийти и узнать о состоянии здоровья.