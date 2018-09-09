Как похудеть и не позволить beauty-плану погубить здоровье? О сути и опасных нюансах ЗОЖ-марафонов в большом репортаже СТВ

Новости Беларуси. В последнее время диета сама по себе уже не является трендом – в моду вошли ЗОЖ-марафоны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Длительность программ разная: от 3-4 недель до 3 месяцев. В течение этого времени участники должены правильно питаться и следовать специально составленному фитнес-плану. Марафоны чаще за деньги, есть и бесплатные. Результат – здоровое и красивое тело. Но не только. С ЗОЖ-марафонками об их успехах и неудачах побеседовала Татьяна Ревизоре.

Анна Анисимова-Сармонт, участница ЗОЖ-марафонов, многодетная мама:

Еле-еле влазила в эту тянущуюся ночнушку. Она просто трещала по швам. Вот здесь Винни-Пух, и я похожа на него была.

О персонаже Алана Милана четырежды мама говорит с улыбкой. Сравнение не в ее весовую пользу осталось в прошлом вместе с 12-ю лишними кило.

Анна Анисимова-Сармонт:

Было принято решение с мужем, что мы пойдем в ЗОЖ-марафон. На протяжении 21 дней нам каждый день давали задание, увеличивая количество полезных привычек. Например, в первый день мы отказывались от сахара.

На свой первый ЗОЖ-марафон Анна Сармонт решилась, когда Агнии было всего два месяца. Результат дебютантки – минус четыре. В конце сентября молодая мама готовится к уже третьему фитнес-старту.

Анна Анисимова-Сармонт:

В ЗОЖ-марафонах есть постоянная поддержка, постоянный стимул, коучи, которые тебя мотивируют с самого утра. И не соскочить никак.

Долгие годы Диана Герасимова была адептом бодипозитива. И даже гимн сложила, воспевающий аппетитные женские формы.

Но популярность к «сочному персику» пришла благодаря жарким танцам на кухне. Для похудения, между прочим. Знойный перфоманс оценили не только миллионы пользователей YouTube, но и сам Андрей Малахов. Минчанка стала героиней программы «Аффтар жжот-15».

Диана Герасимова, организатор ЗОЖ-марафонов:

После моего зажигательного танца и передачи «Пусть говорят» был шквал комментариев, и один из комментариев довел меня до такого состояния – я скинула более 70-ти килограм. Одно единственное слово – «свинопотамиха». Видимо, это тот единственный пендель, которого мне не хватало.

Она и сегодня – хоть куда! Даже в фонтан. За восемь месяцев Диана – да, это она! – сменила 68-ой размер одежды на 42-ой. Сегодня экс-пышечку именуют вождем похудения, а она сама – в команде с психологом и бьюти-тренером – проводит ЗОЖ-марафоны. Курс минчанки прошли 5000 женщин. Диана Герасимова:

Когда женщина «жiрна жiнка – горе в семье», как я всегда говорю, она одна наедине со своей проблемой. И вот это психологическое единство, этот корпоративный дух, поверьте, творит чудеса.

Впрочем, ЗОЖ-марафоны – это не только один из новомодных способов избавится от лишнего, но и довольно прибыльный бизнес. Особенно развитый в России. «Бешенная сушка» – один из самых известных фитнес-марафонов в СНГ. Похудеть и заработать – отличная мотивация. Организаторы обещают цитата «купить жир», а в качестве оплаты сулят щедрые призы. Короткий срок и жесткие условия. Участие в проекте платное и варьируется от 3000 до 16 000 российских рублей.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

В погоне за идеальным отражением находятся миллионы людей во всем мире. Похудеть к Новому году, новому платью или, скажем, к лету – звучит очень заманчиво. Главное после не остаться в плену у бьюти-зазеркалья.

Группу, в которой обещали похудеть на «минус шестьдесят», Наталья из Новогрудка нашла в «Одноклассниках». Фитнес-гуру гарантировали быстрый результат. Он, правда, не заставил себя ждать. Вот только надежд не оправдал вовсе.

Наталья Цвирко, участница ЗОЖ-марафонов:

Диета была жесткая, и за неделю я скинула 6 килограм. При этом заметив, что самочувствие мое стало ухудшаться: начал болеть желудок, появилась слабость, головные боли. Пришлось от такой диеты отказаться. В результате за короткий срок сброшенные 6 килограм увеличились втрое. Я набрала опять 16-ть. Сегодня Наталья занимается по другой онлайн-программе и уже скинула почти 7 килограм. На этот раз безопасно. При выборе ЗОЖ-дорожки специалисты рекомендуют ориентироваться на реальные отзывы. И, конечно, учитывать состояние здоровья. Резкая смена активности может быть чревата для неподготовленного организма.

Никита Данько, автор онлайн-программы по снижению веса:

Есть фитнес-марафоны, которые ориентированы в первую очередь на тренировки. Я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что по нашей аналитике 90 % участников не тренировались до так называемого марафона. В первую очередь, я думаю, стоит работать над питанием, только потом над физнагрузкой. И в рамках питания опять же нужно понимать, что резкие изменения человеку будут просто непосильны.

Большинство ЗОЖ-марафонов обещает убрать 5-10 килограммов за месяц. А чем более утопична цель, тем более она привлекательна. Важно не обольщаться и не спешить.

Андрей Беловешкин, кандидат медицинских наук, автор блога о здоровье:

Чем больше вы теряете за короткое время, тем хуже для организма. Это так называемое «похудение по-плохому». При этом человек теряет подкожный жир, он теряет мышцы. «Плохой» жир, который находится в сердце, в печени, сосудах, увеличивается. Возникает такая ситуация, когда человек становится худым-толстым. В принципе безопасным считается похудение не более килограмма в течение недели.