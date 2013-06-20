Мимическая гимнастика, испанский хиромассаж и фейсформинг - йога, которая спасет лицо от старения

С возрастом кожа лица теряет эластичность и сияние. Чтобы продлить молодость и красоту, не обязательно бросаться на поиски эликсира вечной молодости. Мимическая гимнастика, испанский хиромассаж и фейсформинг - все это, так называемая, йога для лица, которая может стать главным помощником в борьбе со временем.

Мимическая гимнастика - совсем не сложное занятие и отличный способ сохранить лицо молодым. В этом деле главное побольше кривляться. Чем смешнее гримасы, тем лучше для лица. Мышцы лица становятся эластичными, а морщины разглаживаются. Но такие упражнения будут действенны, если вам не больше 30 лет.

С более явными возрастными изменениями под силу справится такой процедуре, как хиромассаж лица. В сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассказала и показала, как работает эта техника, Ольга Шихова, врач дерматокосметолого.

Ольга Шихова, врач дерматокосметолого:

Испанская техника хиромассажа позволяет бороться с такими проблемами, как возрастные изменения кожи; улучшает кровообращение, а также приносит очень приятные ощущения.

По настоящему накачать и омолодить кожу лица способен фейсформинг, - утверждает его основательница итальянская журналистка Бенита Кантиени. В переводе с английского «фейсформинг» означает «формирование лица». Бенита доказала, что комплекс простых упражнений для лица имеет тот же эффект, что и физические тренировки - чем больше занимаешься ими, тем моложе выглядишь. Подтянуть носогубную складку можно, воздействуя на круговую мышцу. За красивый овал лица отвечают две зоны - лоб и подбородок. За мешки под глазами лежит ответственность на точках ближе к основанию глаза, под ним и у внешнего уголка (см.видео).

Выполняйте упражнения на протяжении трех недель и результат не заставит вас долго ждать. А самое главное правило красоты - любите себя и чаще улыбайтесь!