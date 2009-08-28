Менингококковая инфекция. Симптомы и лечение

Есть группа инфекций, которыми чаще всего заболевают дети. Взрослые к ним просто невосприимчивы по одной простой причине – иммунитет.

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Возбудитель – менингококк, попадая в организм, этот возбудитель может вызвать заболевания, протекающие в виде острого назофарингита, менингита и менингококцемии. Некоторые из этих форм инфекции смертельно опасны. Менингококковая инфекция регистрируется во всех возрастных группах. Но основными ее жертвами становятся дети от 3 до 5 лет. На 100 тысяч детей до 1 года встречается 60-80 случаев болезни.

Менингококк передается воздушно-капельным путем во время чихания, кашля, разговора. Источником заражения становится человек, уже болеющий этим заболеванием или бактерионоситель. Быстрое распространение инфекции в организованных коллективах, неокрепший иммунитет - этими условиями объясняют детскую подверженность менингококку.

Анатолий Архипович, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

В Беларуси носительство менингококка - 1 случай на 100 человек. Если заражается ребенок со слабой иммунной системой – у него возникает генерализованная форма болезни.

Носительство менингококковой инфекции может длиться неделями, месяцами и даже переходить в хроническую форму. Таких бессимптомных носителей насчитывается в сотни раз больше, чем, собственно, больных. Именно они справедливо считаются основным источником заражения для людей, у которых отсутствуют антитела к менингококку.

СИМПТОМЫ

Менингококковая инфекция маскируется под ОРВИ и ГРИПП. К примеру, симптомы одной из форм инфекции – менингиального назофарингита, с трудом отличишь от простуды, сопровождающейся температурой, насморком и болью в горле. Эти признаки могут быть симптомами менингококкововй инфекции.

В зависимости от степени и тяжести течения выделяют две клинические формы инфекции. В первом случае менингококк сосредотачивается в носоглотке, и, либо бессимптомно там обитает, превращая человека в носителя, либо вызывает менингококковый назофарингит. По своим симптомам он схож с ОРВИ и так же, как и простуда, за неделю проходит. Если же возбудитель преодолевает защитный барьер слизистых оболочек и попадает в кровь, у человека развивается смертельно опасное заболевание.

Виталий Лужинский, врач-педиатр:

Есть несколько проявлений – назофарингит. В первые сутки проявляется насморк, высокая температура, потом появляется сыпь.

Виктория Комир, врач интенсивной терапии и реанимации:

Любая сыпь должна быть осмотрена доктором. Это предвестник такого заболевания как менингококцемия.

Александр Шеремет, заведующий инфекционным отделением:

Менингококцемия – появление гемаррагической сыпи в любых местах – стопы, голени, ягодицы, бока, плечи.

Менингококцемия — заболевание, сопровождающееся инфекционно-токсическим шоком, без оказания срочной медицинской помощи неизбежно приводящее к смерти. Резкий скачок температуры и сыпь на теле, острая головная боль и рвота. Подобное состояние может угрожать жизни вашего ребенка. Не медлите и при первых же признаках болезни вызывайте участкового врача или «скорую».

Анатолий Архипович:

Когда появляется рвота, родители думают, это пищевая инфекция. Рвота – это не пищевое отравление, если нет поноса. При менингите болит голова, а при пищевой инфекции должен болеть живот.

Спустя примерно десять часов после появления высокой температуры, острой головной боли и рвоты у больного могут развиваться специфические менингиальные симптомы - ригидность мышц затылка, а у детей до года – выбухание родничка.

ЛЕЧЕНИЕ

Из всех форм менингококковой инфекции более всего мы наслышаны о менингите. Сегодня своевременно оказанная медицинская помощь сводит риск смерти от менингита к минимуму. Гораздо опаснее в плане прогнозов на жизнь выглядят молниеносные формы менингококковой инфекции, когда усилия опытнейших врачей в борьбе со смертью иногда оказываются тщетными.

Анатолий Архипович:

Что касается менингитов, то сейчас методика лечения отработана, практически не погибают больные. Но могут быть остаточные явления.

В современной литературе к остаточным явлениям причисляют полный распад личности, судороги, потерю зрения и слуха.