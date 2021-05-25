Коронавирус приводит к повышению артериального давления. Какие симптомы развития гипертонической болезни?

Все хронические заболевания дают о себе знать именно весной. Одно из самых серьезных – повышенное давление в сосудах. Его еще называют «тихий убийца», так как это основной фактор развития инсультов и инфарктов. Елена Михневич, врач-терапевт медицинского центра «Кравира»:

Гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание, которое характеризуется стойким и длительным повышением артериального давления. Принято экспертами ВОЗ, что нормальным давлением считается давление не выше 140 на 90 мм рт. ст. Если давление выше диапазона 140-160 на 90-95 мм рт. ст., регистрируется дважды при медицинском осмотре в течение месяца – это можно считать уже развитием гипертонической болезни.

Основными факторами риска в развитии гипертонической болезни считаются ожирение, избыточное употребление соли, стрессы, а 40 % от основных причин – это наследственность. Елена Михневич:

Какие симптомы могут встречаться, которые говорят о том, что у человека повышается артериальное давление? Это головная боль в области затылка, висков пульсирующего характера, может быть шум в ушах, за счет сужения сосудов слуховых нервов, происходит ощущение шума в голове – тоже говорит о том, что давление у человека, возможно, повышенное. Мелькание мушек перед глазами – один из симптомов развития гипертонической болезни. Общая слабость, перебои в работе сердца, отеки нижних конечностей – все это говорит о том, что человеку необходимо обратиться за медицинской помощью и пройти какие-то обследования.

При отсутствии лечения гипертония постоянно прогрессирует, однако это заболевание можно контролировать. Важно правильно подобрать лечение, регулярно принимать лекарства и поддерживать здоровый образ жизни. Елена Михневич:

Медикаментозная терапия подбирается в условиях поликлиники, в амбулатории. Обязательно с участием доктора, потому что если сам человек приходит в аптеку и говорит: «У меня повышенное артериальное давление, дайте мне таблетку», то обычно это приводит к серьезным осложнениям.

Нельзя не отметить сейчас очень насущную тему – это коронавирусная инфекция, которая сама по себе приводит к повышению артериального давления даже у пациентов, у которых ранее этой патологии не наблюдалось. Обязательно нужно самостоятельно измерять давление, лучше это делать два раза в сутки, проконтролировать, бывают повышения. Обратить внимание на пульс: учащенный, правильно работает – все это можно даже диагностировать сначала в домашних условиях.

Поэтому после перенесенной коронавирусной инфекции можно пройти определенный уровень обследования – это общий анализ крови, мочи, биохимия с определением спектра печеночных, почечных, сердечных ферментов, которые помогут установить те или иные отклонения, кардиограмма, УЗИ сердца, которые на начальных этапах помогут установить заболевания, которые приводят к серьезным осложнениям.