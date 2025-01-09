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Трамп опубликовал в своей соцсети еще одну карту с Гренландией и Канадой

09 января 2025 07:43
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Избранный американский президент Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social карту, на которой одним и тем же цветом обозначены Гренландия, Канада и США. Он не пояснил смысл своего сообщения. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп опубликовал в своей соцсети еще одну карту с Гренландией и Канадой-1

Фото: pinterest

Ранее Дональд Трамп предлагал сделать Канаду 51-м штатом и называл владение Гренландией «абсолютной необходимостью» для США. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в свою очередь заявил, что Гренландия не подлежит продаже.

Трамп предложил Канаде присоединиться к США после того, как премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о своем намерении уйти в отставку. Трюдо заявил, что Канада не станет частью Америки, и отметил важность партнерства между странами.

# Международная политика # Дональд Трамп

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