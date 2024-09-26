Какие симптомы у аутоиммунного гастрита? Узнали нюансы у врача-гастроэнтеролога

Аутоиммунный гастрит – это хроническое заболевание, при котором иммунная система организма нападает на собственные клетки желудка, в особенности на клетки желудочной слизистой оболочки, что приводит к воспалению и разрушению тканей.

Юлия Ермакова, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:

Организм думает, что желудок – это что-то чужеродное, против них вырабатывает антитела. То есть это одна из разновидностей аутоиммунного гастрита. Но у него есть свои особенности. Такие, например, как обратная атрофия. Атрофия – это когда клеточки стираются, становятся более плоскими. И недостаток определенных витаминов и микроэлементов. В частности это B12, фолиевая кислота поменьше и железо.

Первичным симптомом аутоиммунного гастрита часто является расстройство пищеварения, что может проявляться в виде тошноты, изжоги и болей в области желудка. Другими симптомами могут быть ухудшение аппетита, постоянная усталость и анемия. Юлия Ермакова:

Аутоиммунный гастрит стал в последнее время очень часто появляться, я бы сказала, что каждый 20-й пациент точно приходит. К сожалению, что бывает на начальных этапах аутоиммунного гастрита, симптомы могут никак не проявлять себя. Если это уже стадии, когда заболевание длится три года, пять лет, тогда уже появляются за счет нехватки витаминов, мягких элементов. Это чаще всего анемия либо нарушения нервной системы, потому что не всасывается витамин B12, либо нарушения репродуктивной системы. У какого-то человека есть заболевание и параллельно обследуется весь организм для того, чтоб выявить это заболевание.

К причинам развития аутоиммунного гастрита зачастую относят генетическую предрасположенность. Диагностика заболевания основывается на клинических симптомах, лабораторных исследованиях крови и гастроскопии с взятием биопсии.

Юлия Ермакова:

Основным проявлением аутоиммунного гастрита является обратная атрофия, которая возникает не в нижних отделах желудка, а в верхних. И дефицит витаминов и микроэлементов, в частности витамин B12. Так как это аутоиммунный гастрит, то вырабатываются определенные антитела. Это антитела к париетальным клеткам и фактору Касла. Это является одним из методов диагностики для подтверждения этого диагноза. Когда антитела вырабатываются против веществ, которые вырабатываются в желудке, то витамин B12 у нас не всасывается, за счет этого мы можем выявлять данное заболевание.

Лечение аутоиммунного гастрита направлено на снижение воспаления и симптомов. Применяются препараты для защиты слизистой оболочки желудка, коррекции дефицита витамина В12, а также противовоспалительные препараты. Юлия Ермакова:

К сожалению, профилактики не существует. Эта чаще всего с генетическим фактором связано и каким-то внешним фактором, то есть после каких-то серьезных заболеваний. К сожалению, это заболевание пожизненное. Витамин B12 не может у нас всасываться из желудка, поэтому мы его колем. Правильное питание, избегание стрессов и регулярные медицинские обследования помогут снизить риск развития аутоиммунного гастрита. Важно помнить, что раннее выявление и комплексное лечение позволяют управлять заболеванием и предотвращать его негативные последствия.