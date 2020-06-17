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Как уберечь ребёнка от теплового удара? Что надо знать родителям

17 июня 2020 08:29
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У детей начались каникулы, и они готовы целыми днями пропадать на улице.

Жара: в какое время лучше не выходить на улицу?

В программе «Большой город» рассказываем, о чем надо помнить родителям, чтобы не допустить теплового удара.

Как уберечь ребёнка от теплового удара? Что надо знать родителям-1

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска: 
Можно сказать, что дети – это группа риска. У них достаточно быстро может развиться солнечный и тепловой удар. Он может развиться как на улице, так и, как ни странно, в небольшом душном помещении. Если мы говорим об улице, про маленьких детей – их надо контролировать – по максимальной возможности, песочница должна быть под навесом. В 12-16 часов стараться на улицу не выходить. Одежда – удобная, не стесняющая, из натуральной ткани.

# Дети и родители # Здоровье # Александр Жинко # Илона Волынец

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