Прямой эфир

Как сохранить здоровье кожи в отопительный период? Советы от дерматолога

10 октября 2024 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отопительный сезон – время, когда отопительные приборы работают на полную мощность, обогревая помещение и создавая более сухой воздух. Эти условия могут негативно сказаться на коже, вызывая сухость, шелушение, раздражение и дискомфорт.

Как сохранить здоровье кожи в отопительный период? Советы от дерматолога-2

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог клиники «Мерси»:
С наступлением холодов наша кожа испытывает сильный стресс. Воздействие холодного воздуха провоцирует появление и обострение различных дерматологических заболеваний. Ни для кого не секрет, что во время отопительного сезона кожа сильно страдает. Она начинает сохнуть, терять эластичность, становится более чувствительной.

Как сохранить здоровье кожи в отопительный период? Советы от дерматолога-4

Симптомы ухудшения состояния кожи могут включать ощущение стянутости, зуд, появление покраснений и шелушения. Причины возникновения могут быть связаны с пересушиванием кожи из-за недостаточной влажности в помещении, контактом с агрессивными химическими веществами для уборки или мылом, аллергическими реакциями на косметику или общими сезонными изменениями.

Как сохранить здоровье кожи в отопительный период? Советы от дерматолога-6

Татьяна Вертиховская:
Не забывайте максимально защищаться от воздействия холодного воздуха – носить перчатки, головные уборы, наносить колд-кремы. На сегодня в аптеках и магазинах представлено огромное количество кремов-эмолентов, которые помогают восстановить эпидермальный барьер, увлажнить, напитать нашу кожу. В осенне-зимний период старайтесь использовать питательные бальзамы и гигиенические помады для губ. Можно использовать бальзамы с содержанием витамина Е, пантенола, чтобы предотвратить появление на ваших губах хейлитов и заедов.

Как сохранить здоровье кожи в отопительный период? Советы от дерматолога-8

Выбирайте щадящие продукты для мытья тела и рук. Старайтесь не пересушивать кожу мылом, антисептиками и другими спиртосодержащими средствами, чтобы не усугубить процесс.

Как сохранить здоровье кожи в отопительный период? Советы от дерматолога-10

Татьяна Вертиховская:
Что же нужно делать для того, чтобы избегать воздействия вредных факторов на нашу кожу? Старайтесь длительно не распаривать кожу, не контактировать с бытовой химией голыми руками. На сегодня представлено много различных средств в виде очищающих масел, синдетов и гелей для душа для кожи, склонной к атопическому дерматиту, либо просто для чувствительной кожи. Если вы чувствуете, что ваша кожа стала сухой и стянутой, вы можете использовать крема с содержанием мочевины не менее 10%. Они будут хорошо увлажнять вашу кожу и давать вам чувство комфорта.

Как сохранить здоровье кожи в отопительный период? Советы от дерматолога-12

Для предотвращения ухудшения состояния кожи в отопительный сезон рекомендуется проветривать помещение, увлажнять воздух, пить достаточное количество воды для поддержания оптимального уровня увлажненности кожи изнутри. Также важно выбирать мягкую одежду и белье из натуральных материалов, которые не раздражают кожу.

Как сохранить здоровье кожи в отопительный период? Советы от дерматолога-14

Татьяна Вертиховская:
Если так случилось, что на коже кистей, туловища, лица или шеи появились красные пятна, зуд, шелушение, не стоит длительно тянуть, лучше обратиться на прием к врачу.

* На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Как гиперсомния влияет на качество жизни? Поделился врач-терапевт
08 октября 2024 11:43

Как гиперсомния влияет на качество жизни? Поделился врач-терапевт

Как распознать ангину? Врач рассказала о лечении опасного заболевания
08 октября 2024 10:45

Как распознать ангину? Врач рассказала о лечении опасного заболевания

Кому и зачем нужны БАДы? Все подробности узнали у гинеколога-эндокринолога
02 октября 2024 12:34

Кому и зачем нужны БАДы? Все подробности узнали у гинеколога-эндокринолога