Как сохранить здоровье кожи в отопительный период? Советы от дерматолога

Отопительный сезон – время, когда отопительные приборы работают на полную мощность, обогревая помещение и создавая более сухой воздух. Эти условия могут негативно сказаться на коже, вызывая сухость, шелушение, раздражение и дискомфорт.

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог клиники «Мерси»:

С наступлением холодов наша кожа испытывает сильный стресс. Воздействие холодного воздуха провоцирует появление и обострение различных дерматологических заболеваний. Ни для кого не секрет, что во время отопительного сезона кожа сильно страдает. Она начинает сохнуть, терять эластичность, становится более чувствительной.

Симптомы ухудшения состояния кожи могут включать ощущение стянутости, зуд, появление покраснений и шелушения. Причины возникновения могут быть связаны с пересушиванием кожи из-за недостаточной влажности в помещении, контактом с агрессивными химическими веществами для уборки или мылом, аллергическими реакциями на косметику или общими сезонными изменениями.

Татьяна Вертиховская:

Не забывайте максимально защищаться от воздействия холодного воздуха – носить перчатки, головные уборы, наносить колд-кремы. На сегодня в аптеках и магазинах представлено огромное количество кремов-эмолентов, которые помогают восстановить эпидермальный барьер, увлажнить, напитать нашу кожу. В осенне-зимний период старайтесь использовать питательные бальзамы и гигиенические помады для губ. Можно использовать бальзамы с содержанием витамина Е, пантенола, чтобы предотвратить появление на ваших губах хейлитов и заедов.

Выбирайте щадящие продукты для мытья тела и рук. Старайтесь не пересушивать кожу мылом, антисептиками и другими спиртосодержащими средствами, чтобы не усугубить процесс.

Татьяна Вертиховская:

Что же нужно делать для того, чтобы избегать воздействия вредных факторов на нашу кожу? Старайтесь длительно не распаривать кожу, не контактировать с бытовой химией голыми руками. На сегодня представлено много различных средств в виде очищающих масел, синдетов и гелей для душа для кожи, склонной к атопическому дерматиту, либо просто для чувствительной кожи. Если вы чувствуете, что ваша кожа стала сухой и стянутой, вы можете использовать крема с содержанием мочевины не менее 10%. Они будут хорошо увлажнять вашу кожу и давать вам чувство комфорта.

Для предотвращения ухудшения состояния кожи в отопительный сезон рекомендуется проветривать помещение, увлажнять воздух, пить достаточное количество воды для поддержания оптимального уровня увлажненности кожи изнутри. Также важно выбирать мягкую одежду и белье из натуральных материалов, которые не раздражают кожу.