Как распознать депрессию у ребенка?

Когда ребенок подрастает, возникают проблемы с его психическим здоровьем, которые ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

Ольга Литвинова, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городской клинический детский психоневрологический диспансер» г. Минска, врач психиатр-нарколог 1-ой квалификационной категории:

Обратить внимание на детей следует в том случае, если их поведение меняется. Ребенок был спокойным, уравновешенным, регулярно посещал школу - и вдруг он перестает ее посещать, отказывается от привычных увлечений, вы заметили, что он стал замкнутым, необщительным, - вот такие резкие смены поведения детей должны настораживать родителей.

Большинство взрослых считает, что детство – это радость, счастье и только. И болезни у малышей сугубо детские. Колики? Нормально. Ветрянка? А у кого ее не бывает? А депрессивное состояние – это удел серьезных взрослых. Да, настоящей депрессии у маленьких детей практически не бывает. Речь идет об «отказничках», которые не нужны ни папе, ни маме…

Впрочем, слабость нервной системы малыша, которая может привести впоследствии к проблемам, возникает и по другим причинам. Еще до его рождения - во время беременности. Не все женщины воспринимают беременность с радостью. Ведь малыш все слышит, все чувствует, ждут ли его в этом мире или нет.

Во время беременности женщина должна опасаться вирусных инфекций, которые тоже могут привести к слабости нервной системы плода.

Медики считают значимыми факторами еще и роды, их течение, исход и первые три года жизни. И при грудном вскармливании могут возникнуть проблемы. К примеру, если мама курит или же патологическая пессимистка. Ежедневные массаж и гимнастика, которые педиатры настоятельно рекомендуют проводить мамам, - это не только естественный способ уменьшить проблемы с кишечником и физическое развитие, но и средство для укрепления нервной системы ребенка.

Если тревожные сигналы на первом году жизни все-таки возникли, то прояснить картину поможет невропатолог. В идеале такие осмотры должны проводиться раз в месяц.

Ольга Литвинова:

Раз мы уже коснулись депрессии, то дам такой совет родителям: понаблюдайте за своим ребенком, когда он вас не видит. Часто родители застают его в такой ситуации, что он сидит, уставившись в одну точку, что в глазах слезы, но как только он замечает, что его заметили, он меняет свое поведение, он улыбается и старается не показывать свое настроение. Следующий признак – это потеря удовольствия. И то, на что родителям стоит обратить внимание, это отказ ребенка от тех привычных занятий, которые раньше приносили ему удовольствие. Как это мы замечаем? Жалуются учителя, говорят, что ребенок стал ленивым, снизилась успеваемость. Но родители по-разному реагируют. Кто-то решает его «подстегнуть», чтобы не был бездельником, а кто-то начинает ходить по врачам, искать проблему, заболевание у ребенка. Но я считаю, что это лучший вариант, потому что у ребенка есть возможность дойти-таки до специалиста.

Многие родители списывают это на переходный возраст. Для этого есть основания?

Ольга Литвинова:

Действительно, переходный возраст очень тяжелый период в жизни ребенка. Если бы такие переживания испытывал взрослый, еще неизвестно, как бы он с этим справился. Дело в том, что в этот период ребенок отделяет себя от семьи, отделяет от родителей. Он как бы обесценивает родителей, и они уходят с «пьедестала», на котором стояли до этого. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Естественно, это место должен кто-то занять. Ребенок оказывается в поиске той группы, которая займет место значимых для него людей. Он ищет себя, отвечает на множество вопросов: «Кто я? Что я? Для чего я?» И чем мучительнее поиск ответа, тем больше проблем может возникнуть в этот период. Это первое. Второе – это естественный гормональный взрыв, который не может не повлиять на этот период жизни подростка. Функция родителей – помочь своему ребенку в этот период, но если вы видите, что этот период затягивается, то здесь нужна помощь специалистов.

Усугубится ли депрессивное состояние со временем, если не применять никаких усилий что-то изменить?

Ольга Литвинова:

Конечно, как при любой другой болезни. Но родители приходят к специалистам не с причиной депрессии, а с последствиями, которые возникают вокруг: школа, успеваемость, поступление, успех в спортивной секции и так далее. Именно это настораживает родителей, но не состояние своего ребенка, к сожалению.

Каждый человек проходит в жизни ряд кризисных этапов: депрессия, кризис среднего возраста, климакс… Что касается подростков, то их переходный возраст взрослые часто воспринимают с раздражением. Но чтобы понять их, взрослым надо поставить себя на их место. Это нестабильность психики, но проявляться она может у каждого по-разному. По некоторым детям сразу и не скажешь, что у них депрессия. Специалисты, понаблюдав за ребенком, проведя ряд тестов, могут сказать, депрессия у ребенка или нет. И его тогда надо лечить, а не ругать.

Чем чувствительнее нервная система, тем выше реактивность на минимальный раздражитель.

Виктор Губкин, психолог УЗ «Городской клинический детский психоневрологический диспансер» г. Минска:

У кого нервная система покрепче и она настроена на борьбу с неурядицами или с напряжением, которое давит на ребенка, то он будет вспыльчив, агрессивен. Что такое агрессия или злость? Это наши «колючки», которые мы выставляем, чтобы бороться с тем, что на нас давит.

Нередко депрессия вызывает ряд вполне реальных заболеваний. Особенно это характерно для девочек. Такие дети чаще начинают, как говорится, ходить по врачам.

Иногда взрослые считают, что таким способом – депрессией – дети пытаются получить от них бонусы. Иногда это правда. Привлекая внимание к себе, ребенок заглушает часть конфликтов в семье. Но чаще им реально физически плохо.

Еще одной причиной нестабильного, мягко говоря, состояния в этом возрасте может стать осмысление конечности жизни. Нередко в поисках утраченной радости в жизни при отсутствии поддержки в семье ребенок находит губительный выход в наркотиках или алкоголе.

Виктор Губкин:

Проблема подростков, которые уходят в эти состояния заключается в том, что психологически им некомфортно, что на них оказывается большое давление. Чувствуют, что они должны, но из-за своей несобранности или незрелости они не могут соответствовать этому уровню. И они ищут то, что позволит им чувствовать себя комфортно. Они бегут из состояния жуткого дискомфорта.

В любом случае проблемы подросткового возраста можно и нужно решать с помощью специалиста.

Какие виды помощи существуют в таких ситуациях?

Ольга Литвинова:

Для начала консультацию проводит врач-психиатр, чтобы определить круг проблем, их глубину и объем необходимой помощи. Это, например, стационарозамещающие технологии, которые в нашем диспансере тоже существуют, - отделение дневного пребывания, отделение медицинской реабилитации, где доктор наблюдает ребенка каждый день, а также проводятся там физиотерапевтические процедуры. В некоторых случаях мы ограничиваемся даже способами воздействия без медикаментов, но если они все-таки нужны, то бояться их назначения не стоит. Зависимости от антидепрессантов нет. Но важно, чтобы было согласие в семье на период приема этих препаратов, чтобы и подросток, и родители пришли к единому мнению, а ведь настраиваться надо на длительный прием этих препаратов. Как правило, это не менее 4 месяцев. Поэтому если мы через 4 недели имеем положительный результат и качество жизни улучшается, то ребенок обычно возвращается ко всем видам деятельности, которые были ему свойственны. Здесь еще очень важно поощрить стремление ребенка сотрудничать с доктором.

Если семья заметила депрессию у ребенка и всячески старается помочь ему, можно ли без помощи специалистов уйти от этого состояния?

Ольга Литвинова:

Естественно. И в ряде случаев этого достаточно. Большая часть людей, потенциальных наших пациентов, к нам не пришли, потому что смогли сами справиться с этой ситуацией. Но важно понимать, что есть депрессия как заболевание, а есть депрессивная реакция в ответ на какие-то события. И чем младше ребенок, тем большая часть проблем связана с психологическими, стрессовыми механизмами, которые запускают эту депрессивную реакцию. Но когда мы говорим о депрессии, то только доктор решает, какой объем помощи нужно оказать подростку.