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Как обеспечить безопасность детей на летних каникулах? Что делать, если неприятность всё же произошла?

23 мая 2018 09:23
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Какой ребёнок не ждёт летних каникул?! И какой родитель не вздрагивает при мысли о том, что его чадо столько времени будет без должного присмотра?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель лаборатории патологии суставов и спортивной травмы Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук – Александр Мурзич.

Как обеспечить безопасность детей? На что обратить особое внимание? Как избежать травм и что делать, если неприятность всё же произошла?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Здоровье # Здоровье # Фотофакт

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