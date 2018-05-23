Как обеспечить безопасность детей на летних каникулах? Что делать, если неприятность всё же произошла?

Какой ребёнок не ждёт летних каникул?! И какой родитель не вздрагивает при мысли о том, что его чадо столько времени будет без должного присмотра?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель лаборатории патологии суставов и спортивной травмы Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук – Александр Мурзич.

Как обеспечить безопасность детей? На что обратить особое внимание? Как избежать травм и что делать, если неприятность всё же произошла?