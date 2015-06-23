Прямой эфир

Грозит ли белорусам короновирус и вирус МЕРС?

23 июня 2015 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Короновирус – это вирус, который люди получают в течение своей жизни. Это, в большинстве своем, заболевания респираторного характера (ОРВИ). 

Вирус МЕРС. Сначала болезнь очень схожа с обычной простудой (с кашлем, температурой и т.д.). Но эта «простуда» не лечится, а плавно перерастает в пневмонию (болезнь легких). Вирус МЕРС передается по воздуху, и им можно заразиться где угодно (на остановке метро, в кафе, кино, на улице и т.д.) 

Грозит ли белорусам этот вирус? На этот вопрос ответил гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Владимир Пашкович

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Михнович, доцент кафедры ортопедии Белорусского государственного медицинского университета на СТВ
18 июня 2015 09:00

Евгений Михнович, доцент кафедры ортопедии Белорусского государственного медицинского университета на СТВ

Беларусь планирует за 5 лет перейти на безвозмездное донорство
14 июня 2015 18:26

Беларусь планирует за 5 лет перейти на безвозмездное донорство

Решили заняться бегом? Советы, как делать это правильно
11 июня 2015 11:18

Решили заняться бегом? Советы, как делать это правильно