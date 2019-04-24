Грозит ли Беларуси эпидемия кори и как идёт санитарная подготовка к Европейским играм? Рассказывает Наталья Жукова

Новости Беларуси. С 24 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения началась Европейская неделя иммунизации. В студии Новостей «24 часа» заместитель министра – главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. Поговорим с ней о прививках и здоровье. «В целом белорусы говорят “да, мы за иммунизацию”» Евгений Горин, СТВ:

Наталья, здравствуйте. Иммунизация – это же прививки. А насколько у нас в обществе распространена «боязнь» прививок? В России уже задумались о том, чтобы ввести наказание за так называемую пропаганду отказа от прививок. Люди у нас не боятся их делать?

Наталья Жукова, заместитель министра – главный санитарный врач Беларуси:

Здравствуйте. Неделя иммунизации – это мероприятие, которое позволяет всем нам еще раз посмотреть на ситуацию в мире с инфекционными заболеваниями и сделать выбор: прививаться либо не прививаться. Сегодня, если мы проанализируем уровень вакцинации в Республике Беларусь, мы можем сказать, что в целом белорусы говорят «да», «да, мы за иммунизацию». Процент тех, кто отказывается от иммунизации, невелик. В целом, можно сказать, он даже не влияет на общую ситуацию по инфекционной заболеваемости именно по тем инфекциям, которые мы называем вакционуправляемыми. Вместе с тем количество отказывающихся от вакцинации незначительно в целом и позволяет нам сегодня все-таки действовать методом убеждения.

Как санитарные службы Минска готовятся к наплыву туристов на Европейских играх Евгений Горин:

Скоро вторые Европейские игры, и в Минске будет большой наплыв туристов. Медики как-то к этому готовятся? Ждать ли нам, может быть, каких-то заграничных инфекций? Наталья Жукова:

Безусловно. Подготовка идет в двух направлениях. Один блок вопросов, который сегодня на контроле Министерства здравоохранения, в частности, у санитарно-эпидемиологической службы страны – это вопрос профилактики инфекционных заболеваний, то есть эпидемическая безопасность. Вторая часть – это подготовка объектов. Это объекты гостиничного комплекса, торговли, общественного питания. Но мне хотелось бы остановиться на первом блоке вопросов. Сегодня нас интересует как профилактика заболеваний у персонала, профилактика кишечных заболеваний, связанных с объектами питания. И еще один блок вопросов – это готовность к мероприятиям, которые необходимо проводить в рамках инфекций, которые имеют международное значение.

Полным ходом идет подготовка персонала. Именно персонала, который будет участвовать в обслуживании гостей. Это и гигиеническое обучение, и медицинские осмотры, вакцинация в обязательном порядке. Мы все знаем о ситуации с корью, и мы не должны допустить осложнений эпидситуации. Второй блок вопросов – это профилактика кишечных инфекций. Идет подготовка прежде всего персонала, лабораторное обеспечение, контроль и так далее. «Мы зарегистрировали в этом году 54 случая кори, в основном завозные» Евгений Горин:

Действительно, если говорить о кори, то в странах, которые очень близко к нам, говорят чуть ли не об эпидемиях этого заболевания. Следует ли нам чего-то опасаться? Наталья Жукова:

170 стран сегодня столкнулись с этой инфекцией. Республика Беларусь не исключение, и мы зарегистрировали в этом году 54 случая кори. В основном все случаи завозные. Нам удается справляться с ситуацией, корь не распространяется. Иммунная прослойка позволяет нам сегодня говорить о том, что ситуация по кори у нас достаточно благополучная. Мы не ожидаем распространения этой инфекции.

Какие экзотические болезни привозят белорусы с отдыха? Евгений Горин:

Впереди лето, люди поедут отдыхать за границу. Какие экзотические болезни они привозят, и угрожает ли это как-то их близким и людям, с которыми они общаются, когда вернулись? Наталья Жукова:

Действительно, мы регистрируем экзотические заболевания. Хотя единичные, но вместе с тем регистрируем. Экзотические заболевания – это геморрагические лихорадки, брюшной тиф. Изменение климата, перемещение людей говорит о том, что мы должны быть готовы к тому, что данные заболевания могут быть ввезены в страну. И мы должны быть готовы к проведению комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на то, чтобы эти инфекции не распространялись.