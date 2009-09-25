Гепатит: симптомы, лечение, профилактика

Как лечат гепатит в Беларуси.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ГЕПАТИТОМ

Доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук Елена Николаевна Ягодвик-Тележная:

Вирусный гепатит – это большая группа заболеваний, которая в настоящее время довольно распространена. Несмотря на то, что рост заболеваемости стабилизировался, количество заболевших остается на высоком уровне, причем преимущественно это лица молодого возраста.

В настоящее время выявлены две большие группы вирусного гепатита, передающихся энтеральным путём. К ним относятся вирусный гепатит А и гепатит Е. Заражение может произойти через инфицированную воду или при уходе за больным человеком. Ко второй группе вирусных гепатитов относят инфекции, передаваемые парентеральным путем. Это гепатиты В, С и D.

Вирусный гепатит передается и половым путем. Особенно это касается гепатита В, риск заражения которым при контакте с заболевшим достигает 30%.

Заразиться гепатитом могут преимущественно наркопотребители; люди, делающие пирсинг-тату, маникюр не в государственных салонах и т.п.; женщины, профессионально занимающиеся сексуальным бизнесом; гомосексуалисты; лица, болеющие венерическими заболеваниями . К сожалению, в этот список попадают и медработники, постоянно контактирующие с кровью.

Можно ли заразиться вирусным гепатитом в быту - при пользовании общей посудой, едой, напитками? Да, но только если слюна, слезы, моча зараженного человека попадет прямо в кровь здорового. А это возможно лишь при имеющихся травмах, порезах и ссадинах на коже. В иных случаях контактно-бытовым путем, то есть, с пищей, при разговоре и объятиях, вирусный гепатит не передается.

СИМПТОМЫ ГЕПАТИТА

Заведуюшая отделением вирусных гепатитов Крапивина Светлана Владимировна:

У данной пациентки (см. видео.-ред.) гепатит возник после пересадки почки. Что характерно для острого гепатита В, который мы имеем у данной пациентки? Как правило, нет специфических ярких симптомов в начале. Потом человек желтеет. Появляется слабость, утомляемость, сонливость, снижение аппетита, некоторых пациентов беспокоят суставные боли. И такие пациенты обращаются не к инфекционисту, а к ревматологу, терапевту. И только грамотный доктор, уточнив эпиданамнез, наличие предыдущих оперативных вмешательств, может заподозрить острый вирусный гепатит В.

Характерные симптомы гепатита – пожелтение кожных покровов, изменение цвета мочи и кала наблюдаются лишь в 30% случаев. А что же чувствуют остальные 70%? НИЧЕГО! Полное отсутствие симптомов, когда недуг способен выявить разве что биохимический анализ крови. В данном случае (см. видео.-ред.) у пациентки гепатит С. Никаких клинических признаков вирусного гепатита не было. Только по лабораторным данным выявили гепатит С.

ЛЕЧЕНИЕ ГЕПАТИТА

Если у больного хороший иммунитет, он не употребляет алкоголь и наркотики, нет ВИЧ, то с хроническим гепатитом человек может прожить всю жизнь и умереть естественным образом. К сожалению, по ряду причин, медицине неизвестных, заболевание может прогрессировать и переходить в следующую стадию – цирроз печени. Поэтому важно как можно раньше заболевание выявить и лечить.

На практике о полном излечении хронического гепатита речь пока не идет. Эффективность лечения зависит от самого вируса и длительности заболевания, а также от состояния иммунитета больного. Эффективность лечения вирусного гепатита в среднем колеблется от 40 до 50%.

В зависимости от стадии и тяжести заболевания гепатит лечат амбулаторно либо в госпитальных условиях. В среднем в больнице пациенты пребывают около двух недель, после чего их переводят на амбулаторную форму лечения в поликлиники по месту жительства.

Применяются 2 вида лечения. Этиотропное лечение направлено на уничтожение либо вируса, либо его активности, тем самым тормозится процесс разрушения печени, трансформация в цирроз, замедляются сроки развития цирроза печени. Вторая группа препаратов – гепатопротекторы, которые непосредственно на вирус не воздействуют, но обладают различными механизмами действия, которые способствуют защите печеночной клетки от вредного воздействия вируса.

В настоящее время терапия хронического гепатита С проводится в Беларуси бесплатно – и в стационаре, и в поликлинике. Это, к сожалению, не коснулось хронического гепатита В, вероятно, в связи с тем, что группа таких пациентов значительно меньше, чем больных хроническим гепатитом С, но, возможно, в перспективе и его лечение будет бесплатным.

Длительность лечения зависит от изначального биохимического и вирусологического статуса больного гепатитом. То есть от того, насколько сильно вирус распространился в его организме и негативно на него повлиял. В любом случае, быстро избавиться от болезни не получится, и лечение займет от полугода до полутора лет.

Должен быть постоянный контроль, исключение токсических веществ, необходимо избегать контакта с новыми вирусами. Для предупреждения рецидивов и предотвращения перехода болезни во внепеченочные формы и цирроз, пациенты нуждаются в постоянном наблюдении, которое осуществляет консультативно-диспансерный кабинет вирусных гепатитов.

Заведующая консультативно-диспансерным кабинетом вирусных гепатитов Барьяш Татьяна Михайловна:

Больные сдают анализы, мы их контролируем, делаем УЗИ, даем рекомендации – как ему вести себя дальше. Мы составляем программу поведения – или выждать, или дообследоваться, или лечиться. Пациент должен иметь информацию - какие есть варианты лечения на данный момент в нашей стране, на что он может рассчитывать, что может получить бесплатно, перспективы в ближайшем будущем по его заболеванию.

ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА

Доказано, что более всего ребенок рискует заразиться от больной гепатитом матери во время родов . Именно в этот момент зачастую нарушается целостность кожи ребенка и в эти места попадает зараженная кровь матери. Поэтому так важна роль профилактики в отношениях инфицированной матери и ее ребенка. Идеальный вариант - запланированная беременность. Женщина должна пройти полное обследование, при необходимости получить курс противовирусной терапии.

Наличие хронического гепатита у матери не является показанием для проведения кесарева сечения. В настоящее время нашим правительством принята Программа о вакцинации всех детей в роддомах. Мы не должны отказываться от кормления грудью, это первое, учитывая ту ценность, которую несет грудное вскармливание. Во-вторых, мать должна четко отслеживать состояние своей груди, чтобы не было трещин, не было мастита. Что касается ребенка – здесь очень актуально, чтобы мать следила за целостностью ротовой полости ребенка.

Как обезопаситься от гепатита, учитывая, что это - вирусное заболевание? Может помочь такая мера специфической профилактики как вакцинация . Но, к сожалению, у нас в стране пока прививают не от всех типов гепатита и не все категории граждан. Поэтому на первое место выходят меры самозащиты.