Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки

Зубная щётка. Казалось бы, самая обычная вещь на свете. Однако ей пришлось пройти долгий путь, прежде чем она приобрела знакомые нам формы.



В былые времена это средство гигиены представляло собой всего лишь пучок травы, которым древние люди терли зубы.

А вот прообраз зубной щётки появился в Китае в 19 веке.



На Руси в годы царствования Ивана Грозного, так называемая зубная метла была частой спутницей каждого уважающего себя боярина на царских пирах.

В Лондонском музее науки хранится зубная щетка, принадлежавшая Наполеону Бонапарту.



В 1983 годув городе Крефельд в Германии был воздвигнут памятник зубной щетке.

Сегодня за белизну нашей улыбки отвечают высококачественные современные щетки.