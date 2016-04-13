Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки

Зубная щётка. Казалось бы, самая обычная вещь на свете. Однако ей пришлось пройти долгий путь, прежде чем она приобрела знакомые нам формы.
Зубная щётка. Казалось бы, самая обычная вещь на свете. Однако ей пришлось пройти долгий путь, прежде чем она приобрела знакомые нам формы.
В былые времена это средство гигиены представляло собой всего лишь пучок травы, которым древние люди терли зубы.
А вот прообраз зубной щётки появился в Китае в 19 веке.
На Руси в годы царствования Ивана Грозного, так называемая зубная метла была частой спутницей каждого уважающего себя боярина на царских пирах.
В Лондонском музее науки хранится зубная щетка, принадлежавшая Наполеону Бонапарту.
В 1983 годув городе Крефельд в Германии был воздвигнут памятник зубной щетке.
Сегодня за белизну нашей улыбки отвечают высококачественные современные щетки.
При выборе щетки важно уделить внимание жесткости щетины. Она бывает мягкой, средней жесткости и жесткая.
Для взрослых щетина со средней жесткостью является универсальной. Щётка с жёсткой щетиной должна назначаться в исключительных случаях врачом. Ведь она может нанести непоправимый урон эмали зубов.