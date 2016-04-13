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Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки

13 апреля 2016 10:20
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Зубная щётка. Казалось бы, самая обычная вещь на свете. Однако ей пришлось пройти долгий путь, прежде чем она приобрела знакомые нам формы.

Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки-1


В былые времена это средство гигиены представляло собой всего лишь пучок травы, которым древние люди терли зубы.

Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки-3

А вот прообраз зубной щётки появился в Китае в 19 веке.

Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки-6


На Руси в годы царствования Ивана Грозного, так называемая зубная метла была частой спутницей каждого уважающего себя боярина на царских пирах.

В Лондонском музее науки хранится зубная щетка, принадлежавшая Наполеону Бонапарту.

Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки-9


В 1983 годув городе Крефельд в Германии был воздвигнут памятник зубной щетке.

Эволюция зубной щётки: зубная метла Ивана Грозного, щётка Наполеона и высококачественные современные щётки-11

Сегодня за белизну нашей улыбки отвечают высококачественные современные щетки.

При выборе щетки важно уделить внимание жесткости щетины. Она бывает мягкой, средней жесткости и жесткая.

Для взрослых щетина со средней жесткостью является универсальной. Щётка с жёсткой щетиной должна назначаться в исключительных случаях врачом. Ведь она может нанести непоправимый урон эмали зубов.

# Здоровье # Фотофакт # Консультация врача

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